Vah vah Ekrem erken bunadı

HABER MERKEZİ

Seçim döneminde verdiği her sözün üzerine yatan ve vaatlerinin ancak yüzde 10’luk kısmını yerine getirdiği halde katıldığı programda “söylediğimiz projelerin büyük kısmını harekete geçirdik” diyecek kadar pişkinlik gösteren CHP’li İBB Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu’nun unuttuğu vaatlerden bazıları şöyle:

Her sözünü inkar etti

“İhtiyaç sahibi çiftlere haftada bir ücretsiz düğün” vaat eden İmamoğlu, “böyle bir vaadiniz var mıydı?” sorusuna, “Hatırlamıyorum” dedi.

“Kısa vadede 15 bin, uzun vadede 100 bin sosyal konut üreteceğiz” dediği halde, “Yanlış hatırlamıyorsam 10 bin olması lazım. 100 bin konutu dönüştürme vaadi de tamamen uydurma” şeklinde inkara kalkıştı.

“İlk aktarma ücretsiz olacak” sözü için “bir kısım yerde yaptık” derken gerçekte 2019’dan önce olmayan bir yeni uygulamanın başlamadığı ortaya çıktı..

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TEM otoyolunda yapmayı vaat ettiği ‘Megabüs’ projesi için “vazgeçtik” diyen İmamoğlu, yerine “Hızray” yalanını uydurdu.

“Çok acil şekilde yapacağız” diye övündüğü 100 çocuklu 150 adet kreşi hâlâ bitiremeyen İmamoğlu, “Bırakmış değiliz, 200’e çıkarmayı hedefliyoruz” diyerek yine milleti kandırmaya kalkıştı.

“Aracını transfer merkezlerine park eden herkes toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak” sözünü hayata geçirmeyen İmamoğlu soruya, “tabii tabii” şeklinde yalan cevap verdi.

“Park Et Devam Et” projesinin “şu anda istedikleri seviyede olmadığını” itiraf etti.

“100 bin araçlık otopark yapacağım dediniz mi?” sorusuna “Tabii dedim” şeklinde cevap verirken, AK Parti döneminde başlanan bazı otoparklar haricinde yeni bir inşaat başlatmadığını da itiraf etti.

“40 semte 40 doğumevi” yapma vaadine Sağlık Bakanlığı’nın izin vermediğini öne süren İmamoğlu, vaat öncesi gereken hazırlığı yapmadığını itiraf etmiş oldu. bu hizmet yerine bakanlıkla koordieli ne yaptığını ise söyleyemedi.

“Mevcut 11 adet şehir tiyatrosunu 2 katına çıkarıp, 22 adet şehir tiyatrosunu tüm İstanbul’a yaygınlaştıracağız” sözünü de “öyle bir hazırlığım yok” diyerek geçiştirdi.

Vaatleri lafta kaldı

Seçimden önce, “İstanbullu sağlıkta rahat edecek” diyen İmamoğlu, “10 çocuk sağlığı merkezi”, “20 kadın sağlığı tarama merkezi”, “3 ağız ve diş sağlığı merkezi”, “5 işçi sağlığı ve mesleki hastalıklar tıp merkezi”, “4 bağımlılıkla mücadele birimi ve rehabilitasyon merkezi”, 14 Aile Danışma Merkezi” ve “16 Psikolojik Danışma Merkezi” vaadi ile ilgili çalışma yürütmedi.

İmamoğlu, 1 milyon 855 bin öğrenciye destek sözü verdiği halde, 2019 yılından bu yana gerçekleştirilen yardımdan yararlanan öğrenci sayısı 10 binlerde kaldı.

“İstanbul Küresel Kent Akademisi”, “İstanbul İstatistik Ofisi”, “Kent Enstitüleri”, “Dünya Dilleri Merkezi”, “Lösemili Çocuklar Okulu” ve “Saraçhane Gençlik Kütüphanesi” vaatleri de havada kaldı.

“İstanbul’da spor yaşamın merkezinde olacak” sözünü veren İmamoğlu’nun, “30 yüzme havuzu”, “30 kapalı spor salonu”, “İBB e-spor kulübü ve merkezi” projesi arada kaynadı. “3 yeni atletizm pisti” vaadi ise tutulmadı.

Engelliler unutuldu

“10 adet Engelli Gündüz Bakım Evi inşa edeceğiz” dedi, 1 tane açıldı. “Yaşam Becerileri Öğrenme Köyü”, “5 Alzheimer Gündüz Bakım Evi” ile “10 yeni huzurevi” ve her ilçeye bir “Sosyalleşme Merkezi” ile ilgili sözleri tutulmadı.

“Kültür sanat merkezi olmayan ilçe kalmayacak, İstanbul kültür ve sanat başkenti olacak” vaadi de fos çıktı.

İmamoğlu, seçimden önce “20 milyon metrekarelik yeni yeşil alan ile 15 yeni yaşam vadisi yapılacak” dedi. 4 yılda sadece Silivri ve Beylikdüzü’de 2 tane yaşam vadisi açıldı.

Yeşil gitti, LGBTİ geldi

İstanbul’a nefes olan Dikey Bahçeleri sulama ve bakım giderleri bahanesiyle kaldırarak duvarları LGBTİ paçavralarını andıran renklere boyamadı.

Vatandaşların ucuz gıdayla buluşacağı vaatleri de kâğıt üstünde kalırken, kısmen hayata geçen “Halk Süt” projesinde ise usulsüzlük tespit edildi. İmamoğlu açtığı 11 ‘Kent Lokantası’ ile de övünüyor.

Artık evinize su % 40 daha ucuz girecek” dedi. Seçildikten sonra 12 defa astronomik zam yaptı.

İstanbul’da yoksulluğu bitireceğini söyleyen Ekrem, 44 bin yandaşı işe alırken, “Yoksullara 2020 TL” sözünü unuttu.

“İstanbul’da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz. Ulaşım kesinlikle ucuzlayacak” dedi. İBB’nin bugün tek geçiş ücreti 17,70 TL, aylık abonman ücreti 1.389 TL oldu.

Yürümeyen merdiven!

Mega kentin trafiğini kördüğüme çeviren İmamoğlu, yeni ulaşım araçlarını hizmete sokmadığı gibi mevcut araçları da çalışmaz hale getirdi. Metro ve tramvay istasyonlarının asansörleri ile yürüyen merdivenleri devre dışı kalırken İETT otobüsleri ise yollarda kaldı. Metrobüsler yanarak, İstanbullunun hayatını tehlikeye attı.

Her canlının hakkını koruyacağını belirten İmamoğlu, ne bir barınak ne rehabilitasyon merkezi açmazken, Adalar’da aldığı atların 860’ını kaybetti, barınak köpekleri telef oldu.