Vah Dücane vah! Yarın öbür gün 'bir kıza tecavüz edemedim' de der misin?

Cündioğlu ilgili programda, bir dönem mütedeyyin çevrede yaşadığı günleri, "İslamcılık dönemi" diye anlattı.

Dücane Cündioğlu, önce "İslamcılık döneminin bir bedeli oldu." dedi.

Sonra da "Bu bedeli bir iki kelimeyle söylemek istersem mesela 'bir kızın elini tutamadık o yıllarda' derim. Nasıl oldu bilmiyorum. Bir anda 25-30 yaşlarına geliverdik." ifadelerini kullandı.

Cündioğlu, sözlerinin başında, "Ama ona hiç üzülmem" dese de konuşmasının ilerleyen bölümünde, "Kendi çağımı hiç yaşayamadım" ifadesiyle "bir kızın elini tutamamanın" içinde ukde kaldığını itiraf etti.