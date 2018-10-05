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Vagner Love'dan maç sonu açıklaması: Çok koşmadık, mücadele etmedik

Beşiktaş'ın golcü oyuncularından Vagner Love, 2-0 mağlup oldukları Malmö maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

05 Ekim 2018 Cuma 02:51
Vagner Love'dan maç sonu açıklaması: Çok koşmadık, mücadele etmedik

Mücadele olarak geride kaldıklarını söyleyen Love, "Takım olarak iyi değildik. Çok koşmadık, mücadele etmedik. Önümüzdeki Pazar günü oynayacağımız maçta aynı hataları yapmamamız lazım. Bu maçtan ders çıkarmalıyız. İlk yarım saat çok kötü başlamadık, şanslar yakaladık. İkinci yarının başında hiç iyi başlamadık. Bu hatalarımızı bir daha yapmamamız lazım" diye konuştu.

(Sporx)

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 02:51
  1. Vagner Love
  2. Beşiktaş
  3. Malmö
  4. UEFA Avrupa Ligi

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