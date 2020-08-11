  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM

Vadeli altın almak faiz midir?

Vadeli altın almak faiz midir? sorusu merak edilmekte. İslam dininde alışverişin helal ve haram kılındığı noktalar belirlenmiştir. Günümüzde ise İslam alimleri tarafından alış veriş konularında İslam fıkhına uygun bir şekilde fetvalar vermekte. Peki, altın almak isteyen bir kişi satın alacağı altını vade ile alabilir mi? Vadeli altın almak faiz midir?

Yeniakit Publisher
2020-08-11 17:43:00 -
Vadeli altın almak faiz midir?

DİYANET İşleri Başkanlığı, altın satışının nasıl yapılması gerektiği ile ilgili açıklaması:

“Altın, gümüş, döviz, lira gibi para cinsinden olan şeylerin birbirleriyle değiştirilmesine sarf denir. Sarf akdinde bedellerin peşin olması gerekir. Aksi takdirde yani, bedellerden birinin veresiye olması halinde yapılan işlem faize (nesie ribasına) dönüşür. Buna göre altının, vade farkı uygulanmasa bile veresiye olarak satılması faiz olacağından caiz değildir. Altının kredi kartıyla satışı konusunda farklı görüşler ileri sürülebilir. Kart sahibi olan kurumun (bankanın), kredi kartı ile yapılan satıştan doğan borcu, anında peşin olarak kuyumcunun hesabına yatırması halinde, yapılan alış-verişin sahih olacağı, dolayısıyla burada nesie (veresiye) ribasının söz konusu olmayacağı söylenebilir. Altın bedelinin anında satıcının hesabına geçilmeyip daha sonra ödenmesi durumunda yukarda belirtilen, sarf akdi şartına riayet edilmediği ve altının para ile veresiye satışı söz konusu olduğu için caiz olmaz.”

Vadeli altın almak faiz midir?

İsmailağa Cemaati Fıkıh Kurulu Üyesi Ahmet Polat hoca Efendi, Vadeli altın almak faiz midir? sorusunu yanıtladı. Polat, Efendimiz sav.'den gelen rivayetlere göre faiz iki çeşittir: bir fazlalık faizi yani 10 lira verip 15 lira almak, bu faizdir. Bir de vade faizi vardır. Akitin mecliste bitirilmemesi vade faizidir. Faiz olması için illa fazlalık şart değildir. Faiz, akit anında şart koşulan ve karşılığı olmayan fazlalıktır. Bu fazlalık fiziki de olabilir manevi de olabilir. Fiziki baz alınan 10'a 11 vermek, manevi olan ise vadedir. Neden insanlar vadeden dolayı fiyat artırımına gidiyor? Demek ki vade bir değer, bir karşılıktır. O yüzden vade de fazi kabul edilmiştir. Kuyumculardan altını vadeli bir şekilde almak faizdir. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'da korkunç bilanço: Can kaybı sayısı 15 bin 131'e ulaştı
Dünya

Rusya'da korkunç bilanço: Can kaybı sayısı 15 bin 131'e ulaştı

Dünyada ölümlere neden olan koronavirüs pandemisi Rusya'da da etkili oluyor. Ülkede son 24 saatte 4 bin 945 kişide virüs tespit edildi...
Kovid-19 aşısını dünyaya Türkiye hediye edecek
Korona Virüs

Kovid-19 aşısını dünyaya Türkiye hediye edecek

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı P..
Quaresma'ya sürpriz talip
Spor

Quaresma'ya sürpriz talip

TFF 1. Lig ekibi Altay'da yönetim Kasımpaşa'dan ayrılan ve çalışmalarını sürdüren Ricardo Quaresma'nın peşine düştü.
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı