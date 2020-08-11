DİYANET İşleri Başkanlığı, altın satışının nasıl yapılması gerektiği ile ilgili açıklaması:

“Altın, gümüş, döviz, lira gibi para cinsinden olan şeylerin birbirleriyle değiştirilmesine sarf denir. Sarf akdinde bedellerin peşin olması gerekir. Aksi takdirde yani, bedellerden birinin veresiye olması halinde yapılan işlem faize (nesie ribasına) dönüşür. Buna göre altının, vade farkı uygulanmasa bile veresiye olarak satılması faiz olacağından caiz değildir. Altının kredi kartıyla satışı konusunda farklı görüşler ileri sürülebilir. Kart sahibi olan kurumun (bankanın), kredi kartı ile yapılan satıştan doğan borcu, anında peşin olarak kuyumcunun hesabına yatırması halinde, yapılan alış-verişin sahih olacağı, dolayısıyla burada nesie (veresiye) ribasının söz konusu olmayacağı söylenebilir. Altın bedelinin anında satıcının hesabına geçilmeyip daha sonra ödenmesi durumunda yukarda belirtilen, sarf akdi şartına riayet edilmediği ve altının para ile veresiye satışı söz konusu olduğu için caiz olmaz.”

Vadeli altın almak faiz midir?

İsmailağa Cemaati Fıkıh Kurulu Üyesi Ahmet Polat hoca Efendi, Vadeli altın almak faiz midir? sorusunu yanıtladı. Polat, Efendimiz sav.'den gelen rivayetlere göre faiz iki çeşittir: bir fazlalık faizi yani 10 lira verip 15 lira almak, bu faizdir. Bir de vade faizi vardır. Akitin mecliste bitirilmemesi vade faizidir. Faiz olması için illa fazlalık şart değildir. Faiz, akit anında şart koşulan ve karşılığı olmayan fazlalıktır. Bu fazlalık fiziki de olabilir manevi de olabilir. Fiziki baz alınan 10'a 11 vermek, manevi olan ise vadedir. Neden insanlar vadeden dolayı fiyat artırımına gidiyor? Demek ki vade bir değer, bir karşılıktır. O yüzden vade de fazi kabul edilmiştir. Kuyumculardan altını vadeli bir şekilde almak faizdir.