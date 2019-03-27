Vaatleri başkan adaylarını geçiyor

Göksel Çağlav

Yaklaşan yerel seçimlerde mahallelinin en yakınında olan, mahallelinin sorunlarını en yakından takip eden muhtar adayları da kapı kapı dolaşarak oy istiyorlar. Siyasi partilerin desteğini almadan küçük seçim bölgelerinde her vatandaşa ulaşmaya çalışan hatta bir dolaştığı sokağı birkaç kez daha dolaşarak kendisini desteklemek isteyen muhtar adaylarının ilginç projeleri vaatleri ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de Başkent Ankara’nın Altındağ ilçesindeki Battalgazi Mahallesi Muhtar adayı Özcan Şanlı. Şanlı, muhtar seçildikten sonra, 100 bin nüfuslu mahallede olmayan lisenin açılması için çalışacağını vaat ederken, seçim çalışmalarında kullandığı otobüs ve otomobili seçildikten sonra ihtiyacı olan mahallelinin düğün, nişan, sünnet ve cenaze ihtiyaçlarını gidermek için kullanımına sunacağını vaat ediyor. Nakliye ve otomobil ticareti ile uğraşan Şanlı, “Bilgi, birikim, tecrübe, şimdi hizmet zamanı” sloganı ile kendisi için hazırlanan seçim otobüsü ve otomobilleri ile konvoy oluşturarak 23 bin 963 seçmenin oylarını istiyor.