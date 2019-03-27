0553 313 94 23

Vaatleri başkan adaylarını geçiyor

Siyasi partilerin desteğini almadan küçük seçim bölgelerinde her vatandaşa ulaşmaya çalışan muhtar adaylarının ilginç projeleri, vaatleri ortaya çıkıyor.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:03
Vaatleri başkan adaylarını geçiyor

 Göksel Çağlav 

Yaklaşan yerel seçimlerde mahallelinin en yakınında olan, mahallelinin sorunlarını en yakından takip eden muhtar adayları da kapı kapı dolaşarak oy istiyorlar. Siyasi partilerin desteğini almadan küçük seçim bölgelerinde her vatandaşa ulaşmaya çalışan hatta bir dolaştığı sokağı birkaç kez daha dolaşarak kendisini desteklemek isteyen muhtar adaylarının ilginç projeleri vaatleri ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de Başkent Ankara’nın Altındağ ilçesindeki Battalgazi Mahallesi Muhtar adayı Özcan Şanlı. Şanlı, muhtar seçildikten sonra, 100 bin nüfuslu mahallede olmayan lisenin açılması için çalışacağını vaat ederken, seçim çalışmalarında kullandığı otobüs ve otomobili seçildikten sonra ihtiyacı olan mahallelinin düğün, nişan, sünnet ve cenaze ihtiyaçlarını gidermek için kullanımına sunacağını vaat ediyor. Nakliye ve otomobil ticareti ile uğraşan Şanlı, “Bilgi, birikim, tecrübe, şimdi hizmet zamanı” sloganı ile kendisi için hazırlanan seçim otobüsü ve otomobilleri ile konvoy oluşturarak 23 bin 963 seçmenin oylarını istiyor.

Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:03
  1. yerel seçimler
  2. Siyasi partiler
  3. muhtar adayları
  4. Başkent Ankara
  5. Battalgazi Mahallesi Muhtar adayı Özcan Şanlı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Yardımcısı Erdil, Ekeşkirt’te incelemelerde bulundu
    1. Bakan Yardımcısı Erdil, Ekeşkirt’te..
    2. Tayland’da 7 partiden cuntaya karşı..
    3. Jetski ile kaçma girişimi kısa sürdü
    4. İstanbul'da milyonluk zehir..
    5. Türkiye mobil internet hızında dünyada..
    6. Orman Haftası kutlamaları 20 okulda..
    7. Gramla satılan Isparta’nın gülyağı,..
    8. AİÇÜ’de “Gençliğin Kişilik İnşası”..
    9. 2019 AÖF bahar dönemi vize sınavı ne..
    10. Alev topuna dönen adam hayatını..
    11. Quick Sigorta, İTO toplantısında
    12. Öğrenciler ilk kez sinema ile buluştu
    13. Erol Bulut: “Lig asıl şimdi başladı”
    14. Diyanet İşleri Başkanlığı’na bir öneri
    15. Ahmet Ağaoğlu, Usta ve..
    16. Yalova’da yeni köprülerin yüzde 30’u..
    17. Kütahya AK Parti seçime hazır
    18. Burun sorunları doğuştan gelebilir
    19. Müslüman zulme ve zalime rıza gösteremez
    20. İhracatta Dijital Gümrük Tanıtım..
    21. Nevşehir’de 4 ayrı suçtan aranan şahıs..
    22. Özel gereksinimli çocuklardan..
    23. İsrail askerlerinin yaraladığı..
    24. Uşak'ta 268 bin 275 seçmen 965..
    25. Masa Tenisi Gençler Türkiye..
    26. "Kuyumculukta işçilik gerektiren..
    27. Din Görevlileri Toplantısı..
    28. İl Müdürü Yoldaş çobanların..
    29. Seçime günler kala flaş karar! Topluca..
    30. Gaziantep'te yanıcı maddeyle..
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu