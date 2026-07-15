Gün boyunca enerjinizi koruyun: Mideyi rahatlatan 5 sabah içeceği: Ne sirke ne kahve...
Mideyi rahatlatan 5 sabah içeceği ile daha formda bir gün yaşabilir ve zinde kalabilirsiniz...
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Mideyi rahatlatan 5 sabah içeceği ile daha formda bir gün yaşabilir ve zinde kalabilirsiniz...
Güne nasıl başladığınız, gün boyunca enerjinizi ve genel sağlığınızı doğrudan etkileyebilir. Uzmanlara göre sabah saatlerinde tercih edilen doğru içecekler, vücudun sıvı ihtiyacını karşılamaya yardımcı olurken sindirimi destekleyebilir, metabolizmayı harekete geçirebilir ve güne daha zinde başlamaya katkı sağlayabilir. İşte beslenme uzmanlarının da önerdiği en sağlıklı 5 sabah içeceği…
Sağlıklı başlangıçlar günün geri kalanı için bize fikir sunabilir. Mideye en iyi gelen alışkanlıkların başında güne ılık suyla başlamak geliyor. Peki en sağlıklı 5 sabah içeceği ne?
1. Ilık su Gece boyunca susuz kalan vücudun ilk ihtiyacı sudur. Sabah uyanır uyanmaz içilen 1-2 bardak su, vücudun sıvı dengesini destekler ve güne iyi bir başlangıç yapmaya yardımcı olabilir. Vücudun sıvı ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını destekler. Gün içinde yeterli su tüketimini teşvik eder.
2. Kefir Probiyotik açısından zengin olan kefir, bağırsak mikrobiyotasını destekleyen besinlerden biridir. Dengeli bir kahvaltının yanında tüketildiğinde uzun süre tok kalmaya yardımcı olabilir.
Probiyotik içerir. Sindirim sistemini destekler. Kalsiyum ve protein bakımından zengindir.
3. Şekersiz yeşil çay Yeşil çay, doğal antioksidan bileşenleriyle öne çıkar. Sabah saatlerinde şekersiz tüketildiğinde sağlıklı bir içecek alternatifi olabilir.
Antioksidan bakımından zengindir. Zihinsel uyanıklığı destekleyebilir. Dengeli beslenme ve fiziksel aktiviteyle birlikte kilo kontrolüne katkı sağlayabilir. Not: Kafeine hassasiyeti olan kişilerin tüketim miktarına dikkat etmesi önerilir.
4. Taze sıkılmış sebze suyu Salatalık, kereviz, maydanoz ve ıspanak gibi sebzelerle hazırlanan taze sebze suları vitamin ve mineral alımını destekleyen seçenekler arasında yer alır. Faydaları Vitamin ve mineral desteği sağlar. Günlük sebze tüketimine katkıda bulunur. Ferahlatıcı bir başlangıç sunar. Mümkün olduğunca ilave tuz eklenmemesi önerilir.
5. Şekersiz bitki çayları Rezene, papatya veya zencefil gibi bitki çayları özellikle kahvaltının ardından tercih edildiğinde rahatlatıcı bir seçenek olabilir. Faydaları Sindirimi desteklemeye yardımcı olabilir. Günlük sıvı tüketimine katkı sağlar. Şeker ilavesi olmadan tüketildiğinde sağlıklı bir alternatiftir.
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