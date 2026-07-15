15 metrekarelik dükkanda yarım asırlık lezzet! 50 yıldır aynı ütüyle tost yapıyor

Ütü tostun üretim hikayesini anlatan Şengezer, “Eskiden büfecilik yapıyorduk, sonraki dönemlerde bu dükkanı açtığımızda ilk kullandığımız makinede sıkıntılar yaşayınca krom sacı düşündük. Paslanmadığı ve dayanıklı olduğu için bu malzemeyi tercih ettik ve ütüde tost yapmaya başladık. O günden bu yana da aynı şekilde devam ediyorum. 15 metrekarelik dükkanımda yaklaşık 50 yıldır aynı ütüyü kullanıyorum. Bu ütü, açtığım ilk günden beri bana dostluk ediyor” diye konuştu.