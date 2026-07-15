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Gıda
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15 metrekarelik dükkanda yarım asırlık lezzet! 50 yıldır aynı ütüyle tost yapıyor

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15 metrekarelik dükkanda yarım asırlık lezzet! 50 yıldır aynı ütüyle tost yapıyor

Adana yaşayan 76 yaşındaki Tahsin Şengezer, 15 metrekarelik dükkanında 50 yıldır aynı krom ütüyle tost hazırlıyor.

#1
Foto - 15 metrekarelik dükkanda yarım asırlık lezzet! 50 yıldır aynı ütüyle tost yapıyor

Adana’da Tahsin Şengezer’in 50 yıllık ütüsü, yarım asırdır tostlara lezzet veriyor.

#2
Foto - 15 metrekarelik dükkanda yarım asırlık lezzet! 50 yıldır aynı ütüyle tost yapıyor

Adana kebabı, şalgamı ve şırdanıyla tanınırken, ütüyle yapılan tost da geleneksel lezzetler arasında yer alıyor. Kentin ilk ütü tostçularından olan Tahsin Şengezer, 50 yıldır aynı yöntemle tost hazırlıyor. Yıllardır aynı lezzeti koruyan Şengezer'in 15 metrekarelik dükkanı hem Adanalıların hem de kente gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oluyor. Krom sacdan yapılan ütüsüyle geleneksel yöntemden vazgeçmeyen Tahsin Şengezer, Adana'nın köklü lezzet kültürünü yaşatmaya devam ediyor.

#3
Foto - 15 metrekarelik dükkanda yarım asırlık lezzet! 50 yıldır aynı ütüyle tost yapıyor

Ütü tostun üretim hikayesini anlatan Şengezer, “Eskiden büfecilik yapıyorduk, sonraki dönemlerde bu dükkanı açtığımızda ilk kullandığımız makinede sıkıntılar yaşayınca krom sacı düşündük. Paslanmadığı ve dayanıklı olduğu için bu malzemeyi tercih ettik ve ütüde tost yapmaya başladık. O günden bu yana da aynı şekilde devam ediyorum. 15 metrekarelik dükkanımda yaklaşık 50 yıldır aynı ütüyü kullanıyorum. Bu ütü, açtığım ilk günden beri bana dostluk ediyor” diye konuştu.

#4
Foto - 15 metrekarelik dükkanda yarım asırlık lezzet! 50 yıldır aynı ütüyle tost yapıyor

Ürünlerinin standardını hiç bozmadığını belirten Tahsin Şengezer, “Ürünlerimize güzel yorumlar da geliyor, olumsuz yorumlar da oluyor. Bu tamamen damak tadına bağlı. Emekliyim ama evde oturup vakit geçirmek yerine işimle meşgul oluyorum. Sucuk, yumurta, kaşar ve domates kullanarak ürettiğimiz tostlarımız var. Bu ütü de 50 yıldır benimle birlikte. Düzenli bakımını yapıyorum. Kromun paslanmaz özelliği sayesinde yıllardır ilk günkü gibi kullanmaya devam ediyorum” ifadelerini kullandı.

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