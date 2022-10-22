Vaatlere gel vaatlere! Kılıçdaroğlu'nun sözde kabinesi açıklandı

Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunumuyla ÜLKE TV ekranlarında yayınlanan "Akşam Baskısı" programına konuk olan AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar kendisine iletilen bomba kulisi paylaştı.

Tayyar, Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına İYİ Parti'nin 4 genel başkan yardımcısı ve 38 il başkanın karşı çıkması üzerine masaya yeni teklif getirdiğini söyledi.

Bu teklife göre Kılıçdaroğlu'nun sözde cumhurbaşkanlığında Meral Akşener'in yardımcısı yani fiili başbakan yardımcısı olacağını diğer yardımcının ise Ali Babacan olacağını belirtti. Ahmet Davutoğlu'nun ise eğitim ve kültür politikalarından sorumlu bakan, Temel Karamollaoğlu'nun ise sanayi bakanı ve Gültekin Uysal'ın gençlik ve spor bakanı olacağını iddia etti.

"Kendi dar ekibi de aynı görüşte"

"Kılıçdaroğlu çatı adayı olmak istiyor. Ortak aday olmak istiyor. Ve bu konuda da son derece ısrarlı ve kararlı. Kendi dar ekibi de Kılıçdaroğlu'nun mutlaka aday olması gerektiğini düşünüyor. Kendileri yaptırdıkları anketlerde de kazanacaklarını varsayıyorlar.

Fakat Kılıçdaroğlu önündeki en büyük engel şu anda İYİ Parti gibi gözüküyor. İYİ Parti'de 4 genel başkan yardımcısı ve 38 il başkanı Meral Akşener'e, 'Kılıçdaroğlu aday olmasın. Olursa kazanamayız' şeklinde bir niyet beyanında bulunmuşlar.

Buna ilişkin kulis bilgimizi az önce paylaşmıştık. Şimdi de tekrar etmiş olduk.

6'lı masaya teklif hazırlığında

Kılıçdaroğlu'nun da kurmaylarıyla yaptığı değerlendirmeden sonra çatı aday olabilmek için ortaklarına yani 6'lı masaya bir teklif paketi hazırladığı ifade ediliyor.

Akşener'e fiili başbakanlık

Bu bağlamda Meral Akşener de 'Başbakan olacağım' vesaire demişti ya daha önce, başbakan gibi yani bütün bakanları koordine eden cumhurbaşkanından sonra koordine eden ve parlamenter sisteme geçildiğinde de anayasa değişikliğiyle 1. Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevi yani başbakanlık sıfatını kazanacak. Fiili başbakan gibi.

6'lı masaya bakanlıklar

Babacan'a da ekonomiden sorumlu 2. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Davutoğlu'na eğitim ve kültür politikalarından sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcılığı...

Temel Karamollaoğlu için şuandaki gündemdeki konu tabii bu bir pazarlık süreci. Herkes gönlünden geçen aslanı söyler. Bir başka yere geçer o ayrı. Bugün için teklif edilmesi düşünülen şeyin Sanayi Bakanlığı olduğu özellikle hani biz konuşuyoruz ya İHA'lar, SİHA'lar vesaire. Savunma ve Sanayii. Yani ikisinden biri.

'Bu projelerin akamete uğramayacağı biz bunu sahipleneceğiz. Sahiplenirken de işte bak muhafazakar biri başında olacak' gibi bir kamuoyuna mesaj vermeyi düşündüğünü ifade ediyorlar.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın da Gençlik ve Spor Bakanı gibi değerlendirileceğini ama bu cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi değil, bakanlık düzeyinde. 3 tane cumhubaşkanlığı yardımcılığı olacak.

Haydar Baş'ın oğluna vekillik

Haydar Baş'ın oğlunun adı neydi? Büyük Türkiye Partisi... Ne Baş'tı? Onun da Trabzon'dan milletvekili adayı yapılmasının düşünüldüğü vesaire.

Ve bunu seçime gitmeden önce açıklamayı düşünüyorlar. Hatta bu konuda bilgi aktaran arkadaş şunu da söyledi; 'Bunlarla sınırlı değil. Kabineyi toptan açıklayabilirler. Bütün bakanları. Yani biz seçimi kazandığımızda ilk takım bu.' gibi.

Muhtemelen mutabık kalınırsa, 'Hani Kılıçdaroğlu tek başına yarışa girmeyecek. Dolayısıyla bunlar da onun ekibi'. gibi.