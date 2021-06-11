Vaat öyle değil böyle verilir! Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara söz

Yaptığı hamlelerle Türkiye'yi dünyada bir marka haline getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefete örnek olacak bir vaatte bulundu.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde restorasyonu tamamlanan Şehriban Hatun Camii'nin açılış töreninde konuşan Erdoğan, sözlerinin sonunda vatandaşlara seslenerek kentsel dönüşüm projesine destek vermelerini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bütün Burhaniye mahallesi sakinlerinden özellikle bir ricada bulunacağım. Diyorum ki buradaki tüm konutların, yolların bir anca önce sıkıntılardan kurtulması için kentsel dönüşüm noktasında belediyemize, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza yardımcı olun. Bir an önce buralardaki dönüşümü yapalım." sözlerine vatandaşlardan birisi "Sayın Cumhurbaşkanım, Kirazlıtepe'de verilen sözleri burada vermiyorlar" sözleriyle cevap verdi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i de yanına alan Erdoğan "Hiç endişe etmeyin, her şey aynı olacak. Cumhurbaşkanı olarak ben burada söz veriyorum, tamamen aynı şartlar geçerli olacak." ifadelerini kullandı.

"Ben de sizin yanınıza geleceğim"

Aynı sözü Türkmen'den de alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer bu söz yerine gelmezse, Üsküdar Belediyesi'nin önüne gidip oturma eylemi yapın. Ben de sizin yanınıza geleceğim." dedi.