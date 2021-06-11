  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ankara'da sağanak sonrası su baskını!
ABD'de koronavirüs kabusu bitmiyor
Samsun İl Sağlık Müdüründen açıklama! 2 ilçe mavi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım paylaşımı!
Gündem Vaat öyle değil böyle verilir! Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara söz
Gündem

Vaat öyle değil böyle verilir! Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara söz

İstanbul Üsküdar'da cami açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i yanına çağırarak vatandaşlara kentsel dönüşüm için söz verdi. Erdoğan "Eğer bu söz yerine gelmezse, Üsküdar Belediyesi'nin önüne gidip oturma eylemi yapın. Ben de sizin yanınıza geleceğim." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 16:14:00 -
Vaat öyle değil böyle verilir! Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara söz

Yaptığı hamlelerle Türkiye'yi dünyada bir marka haline getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefete örnek olacak bir vaatte bulundu.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde restorasyonu tamamlanan Şehriban Hatun Camii'nin açılış töreninde konuşan Erdoğan, sözlerinin sonunda vatandaşlara seslenerek kentsel dönüşüm projesine destek vermelerini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bütün Burhaniye mahallesi sakinlerinden özellikle bir ricada bulunacağım. Diyorum ki buradaki tüm konutların, yolların bir anca önce sıkıntılardan kurtulması için kentsel dönüşüm noktasında belediyemize, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza yardımcı olun. Bir an önce buralardaki dönüşümü yapalım." sözlerine vatandaşlardan birisi "Sayın Cumhurbaşkanım, Kirazlıtepe'de verilen sözleri burada vermiyorlar" sözleriyle cevap verdi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i de yanına alan Erdoğan "Hiç endişe etmeyin, her şey aynı olacak. Cumhurbaşkanı olarak ben burada söz veriyorum, tamamen aynı şartlar geçerli olacak." ifadelerini kullandı.

"Ben de sizin yanınıza geleceğim"

 

Aynı sözü Türkmen'den de alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer bu söz yerine gelmezse, Üsküdar Belediyesi'nin önüne gidip oturma eylemi yapın. Ben de sizin yanınıza geleceğim." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay