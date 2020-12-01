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Aktüel Uzunköprü'de 4 iş yeri ve bir fabrika karantinaya alındı
Aktüel

Uzunköprü'de 4 iş yeri ve bir fabrika karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 12:12:52 -
Uzunköprü'de 4 iş yeri ve bir fabrika karantinaya alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 iş yeri ve bir fabrika karantinaya alındı.

Uzunköprü İlçe Hıfzıssıha Kurulu, Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan başkanlığında toplanarak karantina kararları aldı.

Buna göre, ilçe merkezinde faaliyet gösteren birer süper market, fırın, çay ocağı ve bakkala giriş ile çıkışlar 5 gün yasaklandı.

İlçeye bağlı Kurtbey köyünde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında 7 gün boyunca karantina uygulanması kararlaştırıldı.

Semt pazarlarında esnafın dönüşümlü tezgah açması ve bu sayede yoğunluğun yüzde 50 azaltılmasına da karar verildi.

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