Özgür sonunda motoru yaktı: Erken seçim istememek anayasa ihlaliymiş!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı Celal Bayar Köşkü’nde ziyaret etti. Özel, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ara seçimin bir süredir Türkiye’nin gündeminde olduğunu vurgulayarak “En başta erken seçim talep ediyoruz. Bunu tüm muhalefet liderleri ayrı ayrı bugüne kadar dile getirdiler, dile getirmeye devam ediliyorlar. Biz Aydın gibi, Bursa gibi, Gaziosmanpaşa gibi, Bayrampaşa gibi milletin başka bir siyasi partiye görev verdiği yerde, o siyasi partinin belediye başkanlarını bir bahaneyle gözaltına alıp, tutuklayıp yerine Adalet ve Kalkınma Partisi’nden belediye başkanları seçen ya da belediye başkanına ‘Ya partime geçeceksin ya Silivri’ye gideceksin’ dayatmasıyla belediye başkanı transfer eden bu anlayış, bilhassa Gaziosmanpaşa’da, Bayrampaşa’da, Aydın’da, Bursa’da inanılmaz bir tansiyon yaratmış durumda. Erdoğan’a seslendik. ‘Gelin, buraya sandığı koyalım ve millet sizin ithamlarınıza ve sizin iftiralarınıza inanıyorsa size versin görevi. Ama biz iddia ediyoruz ki çok daha yüksek bir oranda seçtiğinin arkasında duracak’ dedik. Bu konuda herhangi bir cevap duymadık. 'Erken seçim yapacaksanız, erken yerel seçim de yapalım, iki seçimi birleştirelim. Biz ona dahi varız. İki yıl önce yüzde 65’ini kazandığımız bu coğrafyanın seçimlerinin yenilenmesine varız, çünkü milletin kararına güveniyoruz’ dedik. Bunda da bir şey duymadık” diye konuştu.

ERDOĞAN ANAYASAYI İHLAL EDİYOR

Özel, şöyle devam etti: "Erdoğan, ‘Ara seçim gündemimizde yok’ lafıyla adeta anayasayı açıkça ihlal etme, Meclis’in sorumluluğunda olan bir meseleye yürütme olarak direktif verme gibi bir tarihi hatayı yapmış durumda. Ve çok net olarak şu ortadadır; ara seçim Meclis’in görevidir, anayasal zorunluluktur. Bu konuda Meclis Başkanına da Meclis’te milletvekili olan tüm siyasi partilere de önemli görevler düşmektedir. Bu konudaki mesele artık toplumsal bir mutabakata, işin gerekliliği toplumsal bir kabule dönüşmüştür. 1960’tan bugüne kadar ne rahmetli Demirel, ne rahmetli Ecevit, ne Erbakan, ne Özal, ne Türkeş ara seçimden kaçmışlardır. Ara seçimden kaçmak, 'Anayasayı ihlal' suçuyla birlikte siyasi bir tükenmişliğin de itirafıdır,"

KANUN TEKLİFİ ORTADA

Açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, ara seçime itiraz eden iktidarın geçmişte bu konuda verdiği kanun teklifinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi: “Dün bahsettiğimiz kanun teklifi 21 Haziran 2002 günü 21’inci dönemde AK Parti muhalefetteyken o günkü iktidara yani üçlü koalisyon hükümeti, rahmetli Ecevit, Sayın Bahçeli ve rahmetli Yılmaz’ın bulunduğu hükümet sırasında verilmiş bir kanun teklifidir. O gün de kanun teklifini veren milletvekili, AK Parti’nin seçim ve hukuk işlerinden sorumlu milletvekilidir. Demektedir ki ‘Süresi dolmuştur, ara seçim yapılmalıdır. Boş olan sandalyeler doldurulmalıdır. Bu bir anayasal zorunluluktur. Derhal bu yapılmalıdır.’ Bu kanun teklifi ortada ve sizlerle paylaştım. Bu kanun teklifine göre AK Parti’nin o sırada Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Milletvekili değildir; ama partinin genel başkanıdır. Milletvekili grubuna verdiği talimat ‘Ara seçim isteyin, anayasal zorunluluktur. Milletin önüne ara seçim sandığı gelsin’dir. Aynen bugün benim söylediğim gibi. Bu kanun teklifi Meclis’e verildikten sonra görüşülmesi gündeme alınmadığında ki 40 gün geçmesi gerekiyor görüşülmesi için, süre daha gelmeden Bahçeli tarafından erken seçim çağrısı yapıldığı ve 3 Kasım 2002 gününe erken seçim kararı alındığı için ara seçim talebinin hayata geçmesi mümkün olmamıştır. Ama isteyen AK Parti’dir."