Sıra Özkan Yalım ve diğerlerine ne zaman gelecek? Tacizci başkana geç gelen ihraç

Türkiye’nin günlerce konuştuğu taciz olayında flaş bir gelişme yaşandı.

Giresun'un Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP Yüksek Disiplin Kurulunun (YDK) kararıyla partiden ihraç edildi.

CHP YDK Sekreteri Deniz Çakır, konuya ilişkin yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulunun 16 Şubat 2026 tarih ve 2026/109 sayılı kararı ile Giresun ili Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin, Tüzüğün 63/2, 64, 68/1-b maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmesi üzerine Yüksek Disiplin Kurulumuzun 10 Nisan 2026 tarihli toplantısında Hasbi Dede'nin Tüzüğün 68/1-b maddesinde belirtilen 'partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

16 yaşındaki Tuana T., CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tacizine maruz kaldığı iddialarının ardından hayatını kaybettiği trafik kazasıyla Türkiye'yi yasa boğmuştu.

Kaza, geçtiğimiz haftalarda saat 23.00 sıralarında Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nun Görele köprüsü mevkisinde meydana geldi.

Giresun'dan Trabzon yönüne giden Adem Hasbaş yönetimindeki 28 RE 752 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan T.T.'ye çarptı. Kazada T.T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin tutuksuz yargılandığı 'çocuğa karşı cinsel taciz' davasının mağduru olan T.T, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından kaçan sürücü Adem Haşbaş, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren T.T., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sürücü Adem Haşbaş ise emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazanın ardından olay yerinden kaçtığı ve alkollü olduğu öne sürülen sürücü Adem Hasbaş ile yanında bulunan kişi, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Görele Adliyesi'ne sevk edilen sürücü Adem Hasbaş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sürücü Adem Hasbaş'ın Görele'de bir restoranda çalıştığı, işyerinin sahibi Osman Akkoyun'un ise Hasbi Dede'nin eski eniştesi olduğu öğrenildi.

Genç kız ve ailesine yönelik tehdit içerikli paylaşımların ardından yaşanan kazayla ilgili konuşan anne Nuray Torun, kızının okula son günlerde gitmediğini, sosyal medyadaki tehdit yazılarından etkilendiğini ve 'Gidelim buralardan anne' dediğini anlatmıştı. CHP'li Görele Belediyesi'nde çaycı olarak çalışan Nuray Torun'un taciz iddialarının ardından mobbinge uğradığı ve geçtiğimiz hafta Görele Belediyesi sosyal tesislerinde garson olarak görevlendirildiği öğrenildi.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, 8 Şubat'ta iddiaya göre; sanal medyada küçük yaşta kız çocuğuna yönelik bir yazışması nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Cumhuriyet savcılığı tarafından Dede'nin ifadesi alındı. Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Dede, yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılığın itirazı sonrası Dede, 10 Şubat'ta yeniden ifade için adliyeye çağrıldı. Adliyeye gelen Dede, bu kez 'Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı. Hasbi Dede, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Meclis'te yapılan seçimle CHP'li Meclis Üyesi Aysel Uzun başkan vekili olarak seçildi.

Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sonunda Hasbi Dede hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Görele 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Hasbi Dede, davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya tutuklu bulunduğu Samsun Kavak S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS aracılığıyla katılan Hasbi Dede, savunma yaptı. Dede, yaptığı savunmada hakkındaki suçlamaları reddetti. Duruşmada mağdur olduğu öne sürülen T.T. ile annesi N.T.'nin de ifadeleri dinlendi. Beyanların ardından mahkeme, Dede'nin adli kontrol şartı uygulanıp, tahliyesine karar vererek duruşmayı 24 Nisan'a erteledi.