Uzungöl'ün üstyapısı bu yıl tamamlanacak

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Türkiye'nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan Çaykara ilçesindeki Uzungöl'ün üstyapısının bu yıl tamamlanacağını bildirdi.

Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Haziran'da başlayacak turizm sezonu öncesi, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adnan Günnar, Salih Cora ve Bahar Ayvazoğlu ile sektör temsilcilerinin katılımıyla Turizm Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildiğini belirtti.

Turizmin ve turistin çeşitlendirilmesi çalışmalarına çok önem verdiklerini vurgulayan Zorluoğlu, turizm sektörüne katkı sağlamak adına gerekeni yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Zorluoğlu, her zaman iletişim halinde oldukları sektör temsilcileriyle ortak çalışmalar yürüttüklerine dikkati çekti.

Turizmde bölgesel perspektifi çok kıymetli bulduğunu belirten Zorluoğlu, "Trabzon tarihi itibarıyla bölgenin lideri olmakla birlikte, bölgeye yön veren ve katkı yapan bir şehir. Turizmde şehirleri ayrıştırmadan, bölgesel perspektifle ve bölgesel kalkınma anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ne kadar çok insanın ne kadar uzun süre bölgemizde konaklayabileceği meselesiyle ilgilenmemizin daha doğru olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Sümela, kalıcı miras listesine girecek özellikleri taşıyor"

Zorluoğlu, Trabzon ve bölge turizminin, sadece Körfez ülkelerinden gelen misafirlere bağlı kalmaması gerektiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Turizmi de turisti de çeşitlendirmeliyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak böyle bir vizyonumuz var. Batılı turistlerin şehrimize daha çok gelmesi noktasında çalışma başlatılması gerektiğini düşünüyorum. UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Sümela Manastırı'nın kalıcı listeye alınması için şehir olarak çaba göstermeliyiz. Bu, bilimsel ve kurumsal çalışmayı gerektiriyor. Mutlaka bu çalışmayı yapmalıyız. Sümela'nın kalıcı miras listesine girecek özellikleri taşıdığı kanaatindeyim. Bunu başarabilirsek Batılı turistler anlamında önemli bir destinasyonu da kazanmış oluruz."

Manastırın alan yönetimi konusunda yeni bir model ortaya koyduklarına dikkati çeken Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak taşıma dahil işin içine daha fazla gireceklerini bildirdi.

Zorluoğlu, bu alandaki yollarla ilgili de gereken yatırımlara başladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Arzu ettiğimiz model küçük araçları hiçbir şekilde yukarıya bırakmamak. Büyük araçlar zaten o alana çıkamıyor. Belli yerlerde büyük otoparklar yapmaya başladık. İnsanları, kuracağımız ulaşım sistemiyle Sümela'ya taşımayı amaçlıyoruz. Yine Sümela'ya çıkmadan vadide Büyükşehirin tesisleri vardı. Orayı yıktık ve Büyükşehir Belediyesi olarak doğrudan bizim işleteceğimiz çok daha konforlu, çok daha iyi bir tesis yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda da epey mesafe katettik."

- "İki etap için bölgeye 10 milyon liralık ilave yatırım yapacağız"

Başkan Zorluoğlu, bölgenin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Uzungöl'le ilgili de çalışmalar yaptıklarını anımsattı.

Uzungöl'de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çok güzel bir çalışma başlattıklarını vurgulayan Zorluoğlu, bozulan kaldırım, yol, korkuluk, ışıklandırma ve peyzaj çalışmalarını kapsayan birinci etap projesinin tamamlandığını ve kısa süre içinde ihaleye çıkılacağını belirtti.

Zorluoğlu, ikinci etap proje çalışmasının ise sürdüğünü kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"İki etap için bölgeye 10 milyon liralık ilave yatırım yapacağız. Bu maliyetin de yüzde 60'ından biraz daha fazlasını Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bize hibe kapsamında veriyor. Dolayısıyla Uzungöl'ün geçen sene altyapısını yapmıştık. Bu sene de üst yapısını gerçekleştireceğiz. 2021'de çok daha güzel bir Uzungöl olacak. Aynı zamanda gölün baş tarafındaki yeri de biz işleteceğiz. Oraya da Büyükşehirin elinin mutlaka değmesi lazım."

Başkan Zorluoğlu, restorasyonu tamamlanan Kızlar Manastırı'nın da gelecek haftalarda hizmete açılacağını bildirdi.



