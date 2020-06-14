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Aktüel

Uzungöl Rehabilitasyon ve İyileştirme Projesi'nin 1. etabı 30 Haziran'da ihaleye çıkıyor

Yeniakit Publisher
2020-06-14 11:52:28 -
Uzungöl Rehabilitasyon ve İyileştirme Projesi'nin 1. etabı 30 Haziran'da ihaleye çıkıyor

TRABZON (AA) - Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de Rehabilitasyon ve İyileştirme Projesi'nin 1. etabı için 30 Haziran'da ihaleye çıkılacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yılda yaklaşık 3 milyon kişinin ziyaret ettiği, Trabzon ve Doğu Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle 2 etaptan oluşacak Rehabilitasyon ve İyileştirme Projesi'nin ihale hazırlıklarının devam ettiği belirtildi.

Çaykara ilçesinde yer alan ve eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerini karşılayan Uzungöl'ün çevresinin, alana özgü doğal yapı korunarak yapılacağına işaret edilen açıklamada, tarihi ve yöreye özgün iyileştirmeler yapmak amacıyla rekreasyon alanı Rehabilitasyon ve İyileştirme Projesi çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

Açıklamada, proje kapsamında görsel estetiğe sahip, doğal, çevreye uyumlu, dayanıklı malzemeler kullanılarak Uzungöl ve çevresindeki günübirlik rekreaktif faaliyetlerin düzenleneceği ortamın sürdürülebilir bir şekilde yeniden oluşturulmasının amaçlandığına vurgu yapılarak, projede 2 bin metre uzunluğunda ahşap korkuluk, kaldırım, bazalt bordür ve rulo çim yapımını içeren 1. etap çalışmalarının, Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararıyla onaylandığı ifade edildi.

Birinci etap proje ihalesinin, 30 Haziran'da yapılacağı vurgulanan açıklamada, 2. etap proje çalışmalarının ise devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon ve bölge için çok önemli bir turizm merkezi olan Uzungöl'ün yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olduğuna işaret ederek, hem çevre düzenlemesinin iyileştirilmesi hem de tanıtımı için yoğun çalışma yürüttüklerini belirtti.

Bölgede kullanımdan dolayı eskiyen tüm alanları güzel bir görünüme kavuşturmak için 30 Haziran'da Uzungöl Rehabilitasyon ve İyileştirme Projesi'nin 1. etap ihalesini gerçekleştireceklerine dikkati çeken Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın desteğiyle sonbaharda yapımına başlayacağımız toplam 12 milyon liralık çevre düzenlemesi çalışmasını kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Uzungöl ile ilgili çalışmalarımızda bize her zaman destek olan Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum."


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