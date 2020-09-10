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Aktüel Uzuncaburç Antik Kenti'nde kazı çalışmalarında 32 mezar ortaya çıkarıldı
Aktüel

Uzuncaburç Antik Kenti'nde kazı çalışmalarında 32 mezar ortaya çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 19:47:59 -
Uzuncaburç Antik Kenti'nde kazı çalışmalarında 32 mezar ortaya çıkarıldı

MERSİN (AA) - Mersin'deki Uzuncaburç Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında 32 mezar ortaya çıkarıldı.

Silifke ilçesindeki antik kentte Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Aydınoğlu başkanlığında yapılan 4. dönem arkeolojik kazılarda bölgedeki Roma Yolu temizlendi, 32 mezar da gün yüzüne çıkarıldı.

Kazı başkanı Aydınoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Uzuncaburç'un tarihi açıdan büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Bölgedeki Roma Yolu'nun daha önce bitki örtüsüyle kaplı olduğunu ifade eden Aydınoğlu, şöyle devam etti:

"Bu çalışmalar kapsamında yolu temizledik ve parkur haline getirdik. Uzuncaburç kutsal bir alan olduğu için buraya giden yolların etrafı mezarlık olarak kullanılmış. Bu yolun etrafında da çok sayıda mezar vardı. Biz bunların kazılarını gerçekleştirdik. Çok zengin buluntularıyla 32 mezar açtık. Buralara tabelalarla işaretledik. Yaklaşık 2 kilometrelik bir parkur."

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