Uzun süredir sesi soluğu çıkmıyordu! Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru, o gazeteyle anlaştı

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru, tekrar "sahalara döndü". Uzun süredir herhangi bir gazetede yazı yazmayan Koru, Ahmet Davutoğlu'na yakın Karar gazetesine dümeni kırdı. Koru, Karar'daki ilk yazısında özetle şunları kaydetti:

"Bu benim Karar’da ilk yazım.

İnsan hayatında her ilk zordur: Hayatınızın ilk günü olan doğumunuzu ve sizi sevgisiyle karşılayanlara ağlayarak verdiğiniz tepkiyi düşünün… Eğitim hayatınızın ilk gününü… İş hayatına atıldığınız ilk günü…

Yazı hayatım yarım yüzyılı aştı; artık o zorluğu çoktan geride bırakmış olmam gerekiyor, değil mi?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Değil.

Siz Karar okurları ile buluşacağım ilk günkü yazımı zihnimde planlarken, ne kadar zorlandığımı tahayyül edemezsiniz.

(...)

Bu ilk yazımda, kendi adıma, sizlere bir söz verebilirim: Gerçeği, yalnızca gerçeği, saptırılmamış, çarpıtılmamış haliyle gerçeği elde etme çabası içerisinde olacağım ve yorumlarımda da yanıltmamaya çalışacağım sözünü…

Haydi, her Pazar, Salı, Perşembe ve Cuma günleri buluşalım…"