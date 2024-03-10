Uzun süre tok tutuyor! Canan Karatay'dan sahur için süper besin

Sağlıklı beslenme konusunda yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez sahurda tüketilmesi gereken süper besini açıkladı.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte birçok vatandaş, beslenme alışkanlıklarını gözden geçiriyor.

Sağlıklı beslenme konusunda önerileriyle bilinen Prof. Dr. Canan Karatay, Ramazan ayı için beslenme tavsiyelerini paylaştı.

Karatay'ın önerileri arasında özellikle dikkat çeken bir besin maddesi bulunuyor.

Canan Karatay güçlü bir ilaç olarak görülebilen andız pekmezini özellikle sahurda önerdi.

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Oruçta vücut direncine dikkat çeken ünlü doktor, andız pekmezini Ramazan ayında kan takviyesi olarak betimledi.

Canan Karatay andız pekmezinin eski bir ilaç olduğunu hatırlatarak, özellikle sahurda tüketilmesini tavsiye etti. Çünkü andız pekmezi, vücut yapısını güçlendirebiliyor.

Andız pekmezinin faydaları nelerdir?

Andız pekmezi, kan içindeki demir sayımını artırabiliyor. Kanda azalan kan yapıcı hücreleri artırmanın en yararlı yolu, demir eksikliğini ortadan kaldırmak olarak biliniyor. Bu noktada da andız pekmezi devreye girebiliyor.

Karaciğerin toksinlenmesini önler: Andız pekmezinin en büyük faydalarından biri, karaciğerdeki toksinlenmeyi azaltabilmesi ve hücrelerin yapısını koruyarak vücutta ödem oluşumunu önleyebilmesi olarak ön plana çıkabiliyor. Nitekim karaciğerin fonksiyonel değerini artırabiliyor.

Tokluk hissi sağlar: Sahurda tüketilen söz konusu pekmez, oruç sürecinde kan değerlerinin düşmesini önleyebiliyor. Ayrıca damarlardaki kan yapısının akışını normalleştirebiliyor. Öte yandan uzun süre tokluk hissi sağlayabiliyor.

Kaynak: Yeni Şafak