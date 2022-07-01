Uzun süre dayanır, şifası da boldur: Karadut şurubu nasıl yapılır? Püf noktaları

Karadut şurubunun faydaları

Sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur. Özellikle şişkinlik hissettiğiniz öğünlerin ardından rahatlıkla tüketebilirsiniz.

Ilık bir şekilde tüketildiğinde özellikle öksürüğe ve boğaz ağrısının geçmesine yardımcı olur.

Ağız yaraları ve aftların çıktığı durumlarda tüketildiğinde bu yaraların geçmesine yardımcı olur. İyileşme sürecini hızlandırır.

Kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur. Kansızlığa da iyi gelir.

Özellikle hamilelerin hamilelik döneminde tüketmesi önerilir. Kan yapar, vitamin kaynağıdır ve kansızlık çeken hamilelerin bu süreçte sorunları en aza indirmeye yardımcı olur.

Karadut şurubu nasıl yapılır? Nasıl saklanır?

Karadut şurubu, karadutun su ve şekerle pişirilip ortaya çıkan suyunun süzdürülmesiyle elde ediliyor. Bu nedenle şurup yapmak için bolca karaduta ihtiyacımız var. Tazecik karadutların varsa yapraklarını ya da yabancı maddelerini temizleyerek işe başlayın.

Karadut Şerbeti Tarifi

Karadutları genişçe bir kabın içerisine aktarın. Üzerine bolca su ilave ederek 2-3 dakika bekletin ve suyu süzün. Karadutları nazik bir şekilde, ezilmeden genişçe bir tencerenin içerisine aktarın. Çok fazla ezilmemelerine özen gösterin ve içerisinde herhangi bir yabancı madde olmadığından ya da yaprak kalmadığından emin olun

1 kg karaduta 1 su bardağı toz şeker, 2-3 su bardağı su ve 1/4 adet limonun suyunu ilave edin. Karadut suyunuzun çok daha uzun süre dayanması için içerisine limon tuzu ilavesinde de bulunabilirsiniz. 1 kg karaduta 1 tatlı kaşığı limon tuzu ilave edebilirsiniz. Ardından güzelce kaynatın.

Hafif yoğun bir kıvam almaya başladığında ocaktan alın. Bir kabın üzerine tülbent ya da süzgeç oturtun. Karadut şurubunuzu süzdürün. Altta kalan şurubu soğuyunca cam şişelere ya da cam kavanozlara aktararak saklayabilirsiniz.

Karadut Reçeli Tarifi Püf Noktaları

Reçelinizde yoğun aromatik tat elde etmek isterseniz pişirme esnasında tarçın ilave edebilirsiniz. Reçel kaynatırken derin bir kap kullanın ve kapağı kapatmayın. Kapağı kapatmak reçelin kararmasına yol açar. Meyvelerin ezilmemesi için, karıştırmamaya özen gösterin.