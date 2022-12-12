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Yerel Uzun sıralar oluştu: Yeterli sayıda nöbetçi eczane yok!
Yerel

Uzun sıralar oluştu: Yeterli sayıda nöbetçi eczane yok!

Fatih Mahallesi'nde dün nöbetçi eczane önünde uzun sıralar oluştu. Sırada bekleyenler, çevrede yeterli sayıda nöbetçi eczane olmaması sebebiyle uzun sıralar oluştuğunu söylerken, bu duruma tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 14:29:00 -
Uzun sıralar oluştu: Yeterli sayıda nöbetçi eczane yok!

Esenyurt, Fatih Mahallesi'nde dün nöbetçi eczane önünde uzun sıralar oluştu.

Sırada bekleyenler, çevrede yeterli sayıda nöbetçi eczane olmaması sebebiyle uzun sıralar oluştuğunu söylerken, bu duruma tepki gösterdi.

Uzun süredir sırada beklediğini söyleyen Kemal Dursun, "İki saat devlet hastanesinde bekledim. Acil durumda olanlar var, hastalar var, çok yaşlılar var. Şimdi de 1-2 saat eczanede, yine bekliyoruz" dedi. Eczane sırasındaki Adem Şengel ise, "Paramızla rezil oluyoruz, ilacı sanki bedava veriyorlar" dedi.

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