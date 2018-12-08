Üzüm suyu hafızayı güçlendiriyor

Halk arasında “kan yapıcı” etkisiyle bilinen üzüm, vücudu birçok hastalığa karşı korumasının yanında, bulunmaz bir enerji kaynağı.. Üzüm, A, B1 ve B2 vitaminleri yanında potasyum, kalsiyum, magnezyum, silisyum, iyot, çinko, kükürt, demir ve fosfor gibi mineraller bakımından da oldukça zengin.. Karaciğer yetmezliği, kansızlık, bağırsak hastalıkları, öksürük, bronşit ve kanser hücrelerinin oluşumunu engellemekte.

Kalp ve kanser riskini düşürüyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve vücudu enfeksiyonlara karşı koruyor. Üzümde bulunan şeker, vücutta çok çabuk parçalanarak enerji veriyor. Üzümü en gözde meyve yapan bir diğer özelliği de kanda oksijen taşınmasını sağlayan hemoglobin hücrelerinin oluşumunda gerekli olan demir ihtiva etmesi ve böbreklerin çalışması için uyarıcı olması..

Kalp atışlarını düzenleyen potasyum açısından da zengin olan üzüm, vücutta oluşan toksit maddelerin atılması ve alkali asit dengesinin sağlanması için de kullanılmaktadır. Sindirim sistemini uyaran ve bağırsak faaliyetlerini destekleyen üzüm, sindirim sistemi hastaları tarafından tüketilmemelidir.

HARAM OLAN ŞARABI AKLI UYUŞTURURKEN HELAL OLAN ÜZÜM SUYU HAFIZAYI GÜÇLENDİRİYOR

Amerika’da iki üniversite ile bir araştırma merkezinin ortaklaşa vardığı bir sonuç bu..

Üzüm suyunun, hafızayı da güçlendirdiğini biliyor muydunuz? Şarap yaparsanız aklınıza zarar, alkolü ile uyuşturucuya dönüşen üzüm, eğer “helâl” yolu dener suyunu içerseniz hafızanızı güçlendiriyor..

İtalyan La Stampa gazetesinde yer alan habere göre, ABD'deki Cincinnati ve Tufts üniversitelerinin yanı sıra beslenmeyle ilgili bir araştırma merkezinde görevli bilim adamları, hafıza zayıflığından şikayetçi 12 kişiyi iki gruba ayırarak, 3 ay süreyle gözlemledi.

İlk grubun üyelerinden siyah üzüm suyu içmeleri istendi ve deney süresince her iki gruba düzenli olarak hafıza testi uygulandı.

Araştırmanın sonucunda, saf siyah üzüm suyu içenlerin kısa süreli ve sözsüz hafızalarında gelişme kaydedildi.

Araştırmayı yapan bilim adamları, üzümün antioksidan özelliklerinden dolayı insan sağlığına muhtemel faydaları olan polifenoller bakımından zengin olmasının bu sonuçta rol oynadığını söylediler.

Ülkemizde sayısız üzüm çeşidi var ama üzümün yararları çok iyi bilinmiyor ve bu yüzden üzüm tüketimi maalesef çok az. Oysa üzüm ve üzüm suyu, insan vücudu için çok değerli bir besin. Üzüm suyu, kandaki pıhtılaşmanın önüne geçerek, kalp hastalıklarına karşı korur. Beyin yorgunluğunu gidererek, zihin açıklığı sağlar. Tansiyonu düşürür. Romatizmal hastalıkların tedavisinde etkilidir.