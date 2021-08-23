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Kadın - Aile Üzüm reçeli tarifi | Tam ölçülü üzüm reçeli tarifi
Kadın - Aile

Üzüm reçeli tarifi | Tam ölçülü üzüm reçeli tarifi

Kolay reçel tarifi | Yaz mevsimi sona ermeden pek çok kişi tazecik meyvelerden reçel yapma hazırlıklarına başladı. Peki, üzüm reçeli nasıl yapılır? Üzüm reçeli malzemeleri | Üzüm reçeli nasıl olur?

Yeniakit Publisher
2021-08-23 16:14:00 -
Üzüm reçeli tarifi | Tam ölçülü üzüm reçeli tarifi

Leziz bir reçel hazırlamak isteyenler ‘Üzün reçeli nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Üzüm reçeli tarifi

Üzüm reçeli tarifi

Malzemeler:

  • 1 kilo üzüm (Çekirdeksiz üzüm)
  • 1 kilo şeker
  • Yarım su bardağı su
  • 1 adet çubuk tarçın
  • 1 yemek kaşığı limon suyu

Tam ölçülü üzüm reçeli tarifi

Öncelikle üzümleri yıkayarak işe başlayın.

Üzümleri yıkayıp, saplarını koparın.

Bir tencerenin içerisine üzümü ve şekeri alın.

Tencerenin kapağını kapatın ve meyvenin suyunu bırakmasını bekleyin.

Birkaç saatin sonunda içme suyunu tencereye alın ve ocağın altını açın.

Reçel kaynarken oluşan köpüğü kevgirle alın.

35-40 dakika kadar reçeli kısık ateşte pişirin.

40 dakikanın sonunda tencereye çubuk tarçını atın ve 10 dakika kadar daha pişirin.

Son olarak tarçını alıp limon suyunu ekleyin.

Birkaç taşım kaynadıktan sonra reçelin altını kapatın.

Sıcak reçeli sterilize edilmiş kavanozlara bölüştürün.

Reçel kavanozlarının kapaklarını kapatın.

Kavanozları ters çevirin ve soğumasını bekleyin.

Reçelleri karanlık ve serin bir yerde muhafaza edin.

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