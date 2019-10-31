Dut, erik ve üzüm gibi meyvelerin pekmezlerinden yapılan pestillerin güzel tadını, besleyiciliğini bilmeyen kalmadı. Geçmişten günümüze hala korunan bu tat, kışlık çerez olarak başladığı yolculuğa, şimdilerde her evin mutfağını süsleyerek devam ediyor. Peki ama pestil nasıl yapılır? Pestil malzemeleri nelerdir? Üzüm pestili nasıl yapılır tarifi...

Önceden pekmezlerle farklı tatlar yapan büyüklerimiz, bir de pestili bizlerle buluşturdu. Pestilin yöresel olarak lezzet ve yapım aşaması farklılık gösterse de, işleyiş aynıdır. Birçok yörede su ve şeker katılarak pestil çoğaltılır. Bazı yörelerde de sadece pekmez sulandırılması ve cevizle yapılır. Dolayısıyla ikisi de birbirinden çok farklı değildir.

Önceden pestil imece usulü yapılırdı

Pestil, genelde yaz aylarında yapılıp, kurutulup saklanırdı. Köylerde az miktarda yapılmazdı. Pestiller imece usulü her yaz, bir komşuda yapılır ve bir diğerine yardıma gidilirdi. Evlerin çatılarında koca pestil bezlerine (ya da sofra bezi) serilerek kurutulur ve sıyrılırdı. Katlanarak bütün yıl boyunca kuru yerde saklanırdı.

Evlerde de bolca tüketilen pestil, sevilen bir misafir geldiğinde yemişlerle birlikte ikram edilirdi. Çocuklar için doğal bir atıştırmalık olarak kullanılır ve bir dürüm gibi sarılarak çocuklara verilirdi.

Malzemeler

2 su bardağı üzüm pekmezi

1 su bardağı un

7 su bardağı su

1 su bardağı şeker

1 çay bardağı düvülmüş ceviz

Yapılışı

Öncelikle pekmez tencereye alınır. Bir miktar su ve şekerle kaynaması için ocağa alınır.

Un ve kalan su karıştırılır. Pekmezin üzerine ilave edilerek karıştırmaya devam edilir. 20 - 25 dakika kadar kaynatılır.

Bir bez ya da yağlı kağıt üzerine pestil karışımı dökülür ve üzerine cevizler serpilir.

Farklı yörelerde uygulanan daha pratik bir yöntem

Pekmez ve un karıştırılır. Göz kararı (diğer tarifin yarısı kadar) su eklenerek kanatılır. Cevizler kaynadıktan sonra pestil tenceresine dökülür ve ince tabaka halinde serilerek kurutulur.

Her iki yöntemle de gayet lezzetli pestiller elde etmeniz mümkün. Her pekmez çeşidiyle yapılabilen bu lezzeti, evde kendi kaynattığınız meyvelerle de yapmanız mümkün.