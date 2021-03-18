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Kadın - Aile Üzüm hoşafı nasıl yapılır? Üzüm hoşafı tarifi
Kadın - Aile

Üzüm hoşafı nasıl yapılır? Üzüm hoşafı tarifi

Üzüm hoşafı yapılışı | 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümündü pek çok kişi akşam yemeği için üzüm hoşafı tarifi araştırmaya başladı. Şehitlerimizin anısına, onları daha iyi anlayabilmek için pek çok belediye de vatandaşlara üzüm hoşafı ve ekmek ikram etti. Peki, üzüm hoşafı nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-03-18 16:11:00 -
Üzüm hoşafı nasıl yapılır? Üzüm hoşafı tarifi

Çanakkale’de askerler bir tas üzüm hoşafı ve bir dilim ekmekle cephede vatan için mücadele verdi. 18 Mart’ın anısına bugün pek çok belediye üzüm hoşafı ve ekmek dağıttı. Peki, üzüm hoşafı nasıl yapılır?

Üzüm hoşafı tarifi

Malzemeler:

  • 2 su bardağı sarı çekirdeksiz üzüm
  • 1 çay bardağı şeker
  • 5 su bardağı su

Üzüm hoşafı nasıl yapılır?

Öncelikle bir tencereye su ve üzümü alarak 10-15 dakika bekletin.

Sonrasında üzümleri süzün.

Ardından tencereye 5 bardak suyu ekleyip ocağa alın.

Su kaynayınca ocağın altını kısın ve şekeri ekleyin.

Şekeri ekledikten 5 dakika sonra ocağı kapatın.

Hoşafı soğuk olanak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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