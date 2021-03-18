Üzüm hoşafı nasıl yapılır? Üzüm hoşafı tarifi
Üzüm hoşafı yapılışı | 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümündü pek çok kişi akşam yemeği için üzüm hoşafı tarifi araştırmaya başladı. Şehitlerimizin anısına, onları daha iyi anlayabilmek için pek çok belediye de vatandaşlara üzüm hoşafı ve ekmek ikram etti. Peki, üzüm hoşafı nasıl yapılır?
Çanakkale’de askerler bir tas üzüm hoşafı ve bir dilim ekmekle cephede vatan için mücadele verdi. 18 Mart’ın anısına bugün pek çok belediye üzüm hoşafı ve ekmek dağıttı. Peki, üzüm hoşafı nasıl yapılır?
Üzüm hoşafı tarifi
Malzemeler:
- 2 su bardağı sarı çekirdeksiz üzüm
- 1 çay bardağı şeker
- 5 su bardağı su
Üzüm hoşafı nasıl yapılır?
Öncelikle bir tencereye su ve üzümü alarak 10-15 dakika bekletin.
Sonrasında üzümleri süzün.
Ardından tencereye 5 bardak suyu ekleyip ocağa alın.
Su kaynayınca ocağın altını kısın ve şekeri ekleyin.
Şekeri ekledikten 5 dakika sonra ocağı kapatın.
Hoşafı soğuk olanak servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.