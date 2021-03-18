Üzüm hoşafı nasıl yapılır? Üzüm hoşafı tarifi

Üzüm hoşafı yapılışı | 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümündü pek çok kişi akşam yemeği için üzüm hoşafı tarifi araştırmaya başladı. Şehitlerimizin anısına, onları daha iyi anlayabilmek için pek çok belediye de vatandaşlara üzüm hoşafı ve ekmek ikram etti. Peki, üzüm hoşafı nasıl yapılır?