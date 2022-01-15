Üzüm çekirdeği yağı nedir? Ne işe yarar, faydaları nelerdir?

Üzüm çekirdeği yağının faydaları arasında kalbi yüksek oranda koruma, kolesterol seviyesini mükemmel bir şekilde dengeleme, immün bağışıklık mekanizmasını güçlendirme, olası kanser senaryolarını önleme, psikolojik aktiviteleri uyarma, doğal olarak cilt ile saç bakımına yardımcı olma ve bir dizi kronik hastalıkları önleme gibi harika aksiyonlar bulunur. Bu faydalar genel olarak üzüm çekirdeği yağındaki omega-3 ve omega-6 yağ asitleri gibi doymamış yağlar ile E vitamini bulunmasından dolayı meydana gelir.

Üzüm çekirdeği yağı nedir?

Üzüm çekirdeği yağı, üzümün çekirdeklerinden elde edilen yenilebilir doğal bir yağdır. Üzümlerin preslenmesinde sonra çekirdekler bu yağı çıkarmak için kullanılır. Bu yağ, son derece yüksek doymamış yağ asitleri içerir ve hem mutfak uygulamalarında hem de doğal tıbbi tedavi yöntemlerinde sıklıkla kullanılır.

Üzüm çekirdeğinin faydaları

Kan Şekerini Düzenler.

Kalp Sağlığını Korur.

Beyin Fonksiyonlarını Düzenler.

Yağ Yakar, Toksin Atar.

İltihap ve Enfeksiyonu Temizler.

Bağırsak ve Böbrek Florasını Korur.

Sivilce Oluşumunu Önler.

Bakımlı Saçların Sırrı

Üzüm çekirdeği yoğurt yenir mi?

Üzüm çekirdeği direk üzüm tüketerek kullanabilirken aynı zamanda yoğurt ya da bal gibi yardımcı besinler ile karıştırılarak da tüketilebilir. Yarım bardak yoğurt için, bir çay kaşığı üzüm çekirdeği kullanılabilir. Diğer kullanım şekli de çekirdeklerinde çiğnenerek tüketilmesi yöntemidir.

Üzüm çekirdeği ne işe yarar?

Üzüm çekirdeği; kolajeni arttırır. Bununla beraber kemik ve cilt sağlığını korur. Bilhassa yaşlanmanın önüne geçerek, ciltte oluşma olasılığı olan akne ve sivilcelerin tedavisinde kullanılır. Bunun dışında vitamin eksikliğinden ötürü görülen deri ve saç dökülmesi adına birebir yarar sağlar.