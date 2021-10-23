Üzüm çekirdeği yağı ne işe yarar?

Üzümün meyvesi, sapı, yaprağı, üzüm çekirdeği içeriği kısacası her şeyi şifa deposudur. İnsan hayatına önemli katkılar sağlar. Bu nedenle asırlardır kullanılır. Çoğunlukla kozmetik ürünler içerisinde kullanılan üzüm çekirdeği yağı olgunlaşmış üzümün çekirdeklerinin preslenmesi ile elde edilir. Peki, üzüm çekirdeği yağının faydaları nelerdir?

Üzüm çekirdeğinin faydaları

Kalp hastalığı riskine karşı korur

Şişlik ve ağrıyı giderir

Varis damar riskini azaltır

Cildi yumuşatır

Sivilce ve akne tedavisinde etkilidir

Cilt gözeneklerini temizler

Kan dolaşımını artırır

Yaraları iyileştirir

Güneş ve yaşlılık lekelerine iyi gelir

Göz altı morluklarını giderir

Yaşlanma belirtilerinin azalmasına yardımcı olur

Diyabete karşı iyi gelir

Cildin nem oranını dengeler

Kas yorgunluğuna alır

Saçı nemlendirir ve yumuşatır

Saç dökülmesini engeller

Saç diplerinde kepek ve egzama oluşumunu engeller

Stresi azaltmaya yardımcı olabilir

Cildiniz de etki göstermesini istediğiniz bölge üzerine, üzümçekirdeği yağı ile masaj yaparak cildinize uygulayabilirsiniz.Kızarıklık, kaşıntı yaşarsanız veya durumunuz kötüleşirse doktorunuza başvurun. Ayrıca, kan rahatsızlığı olanlar, ameliyat olmak üzere olanlar ve kan inceltici ilaç alan insanların kullanmaması tavsiye edilir.