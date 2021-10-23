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Kadın - Aile Üzüm çekirdeği yağı ne işe yarar?
Kadın - Aile

Üzüm çekirdeği yağı ne işe yarar?

Üzümün meyvesi, sapı, yaprağı, üzüm çekirdeği içeriği kısacası her şeyi şifa deposudur. İnsan hayatına önemli katkılar sağlar. Bu nedenle asırlardır kullanılır.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 09:12:00 - 2021-10-23 09:18:48
Üzüm çekirdeği yağı ne işe yarar?

Üzümün meyvesi, sapı, yaprağı, üzüm çekirdeği içeriği kısacası her şeyi şifa deposudur. İnsan hayatına önemli katkılar sağlar. Bu nedenle asırlardır kullanılır. Çoğunlukla kozmetik ürünler içerisinde kullanılan üzüm çekirdeği yağı olgunlaşmış üzümün çekirdeklerinin preslenmesi ile elde edilir.  Peki, üzüm çekirdeği yağının faydaları nelerdir?

Üzüm çekirdeğinin faydaları 

  • Kalp hastalığı riskine karşı korur
  • Şişlik ve ağrıyı giderir
  • Varis damar riskini azaltır
  • Cildi yumuşatır
  • Sivilce ve akne tedavisinde etkilidir
  • Cilt gözeneklerini temizler
  • Kan dolaşımını artırır
  • Yaraları iyileştirir
  • Güneş ve yaşlılık lekelerine iyi gelir
  • Göz altı morluklarını giderir
  • Yaşlanma belirtilerinin azalmasına yardımcı olur
  • Diyabete karşı iyi gelir
  • Cildin nem oranını dengeler
  • Kas yorgunluğuna alır
  • Saçı nemlendirir ve yumuşatır
  • Saç dökülmesini engeller
  • Saç diplerinde kepek ve egzama oluşumunu engeller
  • Stresi azaltmaya yardımcı olabilir

Cildiniz de etki göstermesini istediğiniz bölge üzerine, üzümçekirdeği yağı ile masaj yaparak cildinize uygulayabilirsiniz.Kızarıklık, kaşıntı yaşarsanız veya durumunuz kötüleşirse doktorunuza başvurun. Ayrıca, kan rahatsızlığı olanlar, ameliyat olmak üzere olanlar ve kan inceltici ilaç alan insanların kullanmaması tavsiye edilir.

 

 

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