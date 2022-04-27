Üzülelim mi sevinelim mi bilemedik! O konuda Avrupa birincisi olduk

Hızla büyümeye devam eden mega kent İstanbul, artan nüfusuyla birlikte daha fazla gökdelene ev sahipliği yapıyor. Türkiye, Avrupa'da yüksekliği 150 metreden fazla olan en fazla gökdelene sahip ülke olurken İstanbul ise Avrupa'da en fazla gökdelene sahip şehir oldu. İstanbul dışında iki şehrimiz de listede yer aldı.

Yüksek Binalar ve Kentsel Habitat Konseyinin paylaştığı Şubat 2022 verilerine göre Türkiye, gökdelen sayısıyla Avrupa'da birinci sırada yer alıyor. İstanbul ise Avrupa'da en fazla gökdelene sahip şehir konumumda.

Yüksek gökdelenlerin çoğu zaman şehrin siluetini bozduğuna dair tartışmalar yaşanırken yenileri yapılmaya devam ediliyor.

Yüksek Binalar ve Kentsel Habitat Konseyinin Şubat 2022 verileri yüksekliği 150 metreden fazla olan gökdelenleri kapsıyor.

Bu verilere göre Türkiye, yüksekliği 150 metreden fazla olan toplam 67 gökdelene ev sahipliği yapıyor. İstanbul ise 48 adet yapımı tamamlanmış gökdelen bulunuyor.

Rusya'da 150 metre yükseklikte 51 gökdelen yer alıyor. 150 metreden yüksek bina sayısında İngiltere, 33 gökdelen ile üçüncü sırada bulunuyor.

Almanya'da 20, İspanya'da 13, Polonya'da 12, Hollanda ve İtalya'da 6, Avusturya'da 3, İsviçre'de 1, İsveç'te 1 adet yüksekliği 150 metreden fazla olan gökdelen bulunuyor.

Avrupa'da en fazla gökdelenin bulunduğu şehir İstanbul. Ayrıca listede Ankara ve İzmir de bulunuyor. İstanbul'da 48 gökdelen, Moskova'da 46, üçüncü sırada Londra'da ise 30 gökdelen yer alıyor.

Ankara, 11 gökdelen ile altıncı sırada bulunuyor. İzmir de 6 gökdelen ile ilk 10'da kendine yer buldu.