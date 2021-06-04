Uzmanlardan 'yeni doğalgaz keşfi' değerlendirmesi! 4 müjde daha gelebilir

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği enerji keşfine ilişkin açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Filyos Limanı açılışında Erdoğan, Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğal gaz keşfinin yapıldığını açıkladı.

Uzmanlar ise bulunan doğal gaz rezervine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

İşte uzman yorumları:

'En son kazılan kuyudaki veriler çok cesaretlendirici'

Dr. İbrahim Palaz - BOTAŞ Eski Genel Müdürü: 135 milyar metreküplük keşfin olduğunu duyduk. Bu Türkali-1 ve 2 kuyularına ilave yeni kuyudaki bulgulara istinaden keşif olduğu anlaşıldı. Sakarya sahasından farklı bir saha olarak mı değerlendiriliyor bu net değil. Yeni keşiften anlaşılan bu farklı bir saha olduğu konusunda. Toplam rezervin birleştirildiğini düşünüyorum. Bu kuyunun diğer kuyulardan uzaklığını değerlendirdiğimde tahmin edilen rezervin 135 milyar metreküp daha arttığını ve Sakarya sahasındaki rezervin 540 milyar metreküp olduğunu anlıyorum. Her iki halde de Türkiye için iyi bir haber. Bu haberin değerlendirilmesini teknik bilgileri bilmeden detaylı yorumda bulunmak gerçekten zor. En son kazılan kuyudaki veriler çok cesaretlendirici. Hepimiz için müjde ve iyi haber olarak yorumlayabilirsiniz. Şu andaki veriler son derece sınırlı. Tuna-1 kuyusundan sonra 3 tane kuyu kazılmış oluyor. Yeni keşfedilmiş bir sahanın tam manasıyla rezervinin tespit edilmesi için 6-7 adet teyit kuyusu açılması gerekiyor. 320’ydi, 405 oldu. Şimdi 540 oldu. İyimser olarak artabilir. Önümüzde 3-4 kuyu daha kazıldığı zaman 700 milyar metreküpe de çıkabilir, 300 milyar metreküpe de inebilir. 3 kuyu ile rezervlerin hesaplanması yaklaşık olarak bu kadar hesaplanıyor.

'Çok sevindirici bir haber'

Murat Dilek Global Enerji Derneği Başkanı: Çok sevindirici bir haber. Enerji camiasında da büyük yankı uyandırdı. Bu rezervler ön yargıları da yıktı. Asıl odaklanmamız gereken şey bu keşifler art arda nasıl geliyor. Daha önceden bu gemileri kiralıyorduk fakat, Türkiye bu tertibatlı gemileri satın aldığı için keşiflerimiz de artmaya başladı. İlerleyen dönemlerde petrol keşiflerini de duyacağımızı düşünüyorum. Artık kendi mühendislerimizle arama faaliyetlerinde bulunuyoruz. Kendi imkanlarımız olmasaydı dışarıdan bu hizmeti alsaydık bir sondajın maliyeti 100 milyon doları buluyor. 540 milyar metreküplük doğalgaz bizlere çok büyük bir umut olacak. Karadeniz’de potansiyeli olan 4 kuyu daha açacağımızı düşünüyorum. Bununla ilgili yeni müjdeler de gelecektir.