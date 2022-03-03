Uzmanlardan Rusya için çarpıcı 'kripto' uyarısı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle başlayan diplomatik krizin yankıları sürüyor. Batı'dan Rusya'ya peş peşe yaptırım kararları alınıyor. En dikkat çekici yaptırımlardan biri ise dünya bankacılık sisteminin belkemiği olan SWIFT kararı. Avrupa Birliği, Rusya'yı uluslararası finans sisteminin dışına itecek kritik bir hamleye imza attı ve Rus bankalarının küresel bankalar arası mesajlaşma sistemi SWIFT'ten kaldırılacağını duyurdu. Rusya'ya yönelik SWIFT kararının etkileri sürerken dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ise Rusya'dan açılan hesapları tek taraflı olarak dondurma planının olmadığını bildirdi.

Binance tarafından yapılan açıklamada, "Milyonlarca masum kullanıcımızın hesaplarını tek taraflı olarak dondurmayacağız. Kripto, dünya genelinde insanlara daha büyük finansal özgürlük sağlamak anlamına geliyor" ifadeleri kullanıldı.

Peki önemli iktisadi yaptırım kararlarından sonra Rusya nasıl bir yol haritası izleyebilir? Rusya, SWIFT yerine hangi alternatif sistemi kullanabilir? Kripto paraların kullanımı Rusya'da artışa geçebilir mi? Konuyu Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman, Yeditepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Natalya Ketenci ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zahide Ayyıldız Onaran ile konuştuk.