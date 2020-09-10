Uzmanlardan korkutan açıklama! Büyük kriz kapıda

Yaz mevsiminin yağışsız ve fazla sıcak geçmesi ve Eylül ayının ilk haftasında da sıcaklılığın düşmemesiyle İStanbul için su alarmı verilmeye başlandı. Sıcak havalar sonrası İstanbul'daki barajlarda su oranı yüzde 44'ün altına indi. Uzmanlar önümüzdeki aylara dikkat çekerek su krizi uyarısında bulundu.

"Kuraklıkla böyle mücadele edemeyiz"

İstanbul Teknik Üniversitesi(İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da sonbaharın sıcak ve yağışlı geçeceğini ancak yağışların verimli olmayacağını söyledi. Şen, İstanbul'un su toplama havzalarının imara açıldığı için yağışların toprağa karışamadığını belirten Şen, "Şehirde yeşil alan kalmadı. Yağmur suyu yüzeysel akışla denizlere, kanalizasyon sistemine gidiyor. Kuraklıkla böyle mücadele edemeyiz. Melen Barajı ivedilikle tamamlanıp, hizmete girmeli. Melen Barajı faaliyete geçmediği takdirde büyük sıkıntı yaşanır. İstanbul’un su kaderi bir anlamda Melen Barajı’na bağlı. Yeni barajlara da ihtiyaç var ancak baraj yapacak yer kalmadı. Eldeki barajlar ancak 5 milyon kişiye yetecek suyu biriktiriyor. Melen’den gelen su da 5 milyon kişiye yetecek düzeyde. Kentin gerçek nüfusu 20 milyon ve aslında mevcut potansiyelin iki katı daha su gerekiyor. Tek kaynağımız yağmur. Kuraklık devam ederse, önümüzdeki yaz su seviyeleri dibe vurur. İstanbul’un günlük su ihtiyacı 3.2 milyon metreküp. Su tasarrufu, kayıp, kaçakların önlenmesiyle bu oranı 2.5 milyon metreküp seviyesine düşürmemiz mümkün.” dedi.

"İstanbul açısından büyük su riski var"

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Prof. Dr. Adil Tek ise önümüzdeki dönemde İstanbul ve çevresinde ciddi meteorolojik sorunlar yaşanacağını belirterek, “İklim modellemeleri önümüzdeki Ekim ve Kasım aylarının da kurak geçeceğini gösteriyor. Sıcaklıklar bir miktar düşse de, yağışları sel şeklinde göreceğiz. Bu tür yağışlar toprağa ve su kaynaklarına karışmadan yüzeyden akıp gidiyor. Son yıllarda ortaya çıkan yağış rejimi toprağı doldurmadığı gibi yeraltı suları da beslenemiyor. İstanbul açısından büyük su riski var ama kimse görmek istemiyor. Kent genelindeki barajların doluluk oranı yüzde 40’lara gerilemiş vaziyette. Melen’den gelen su dahil olmak üzere her gün barajlardaki suyun yüzde 0.8’i azalıyor. Bu oran 0.6’ya çekilmeli. Şayet hiç yağmur yağmazsa bugünden itibaren 60 günlük suyumuz kaldı. Düzgün su politikaları hayata geçirilmezse birkaç yıl içinde ciddi sıkıntılar yaşanır” ifadelerini kullandı.

"İstanbul susuz kalır"

Devlet Su İşleri (DSİ) Eski Daire Başkan Yardımcısı ve Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, önümüzdeki yıl İstanbul'da ciddi su krizi yaşanabileceğini belirterek, bu durumun 2021,2022'ye sarkması durumunda İstanbul'un susuz kalacağını söyledi. Vatandaşların suyu verimli kullanması gerektiğini belirten Yıldız, "İstanbul, çevresindeki su kaynaklarını sünger gibi emiyor. Vatandaşların su kullanım bilincini arttıracak eğitim ve tanıtımlar yapılmalı. Suyu verimli kullanan tesislere geçilmeli. Araba yıkama, halı yıkama gibi hoyratlıklara son verilmeli. Bulaşık, çamaşır yıkarken suyu çok dikkatli tüketmeliyiz.” dedi.