Uzmanlardan iftarda çorba uyarısı! Bunu sakın yapmayın

İftarda kızartma ve hamur işi gibi ağır yiyeceklerin çok tüketilmemesi gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Uçan, “Ramazan’da 13-14 saat açlıktan sonra bir anda çok ağır yemeklerle öğüne başlamamak gerekiyor. Ilık bir bardak su, 1 tane zeytin, sonrasında çok sıcak olmayan 1 kase çorba, yanında 1 kase salata ile yemeğe başlanılabilir. İftarda sıcak çorbalardan uzak durulmalı. Çünkü uzun süren açlık sonrası bir anda mideye çok sıcak bir besin girdiğinde ciddi anlamda yanmalar yaşanabilir. Çorba ve salatanın ardından yemeğe 10-15 dakika kadar mola verilmeli. Sanki bir ara öğün yapılmış, mideyi tokluğa biraz alıştırmış gibi düşünülmeli ve molanın ardından ana yemeğe geçilmeli. Ana yemekte kızartma ve hamur işlerinden özellikle uzak durmak gerekir. Çünkü uzun süreli açlığın ardından bir anda yağlı ve hamur işi gıdaların tüketilmesi, hazımsızlık problemleri, şişkinlik, gaz şikayetleri ve ani tansiyon ile şeker yükselmelerine neden olabilir. Ana yemekte tercihiniz etli veya etsiz bir sebze yemeği olabilir. Birkaç dilim tahıllı ekmek yiyebilir, ayran ya da sade maden suyu içebilirsiniz. Ramazan'da en sık yapılan beslenme hatalarından biri ise tatlı ve meyvenin yemeğin hemen ardından tüketilmesi. Kilo kontrolü sağlamış ve kronik hastalığı olmayan kişiler yemekten 1 saat sonra ufak bir porsiyon sütlü tatlı yiyebilir. Ancak hamur işi ve şerbetli tatlılardan uzak durmak gerekiyor. Meyve tüketiminde ise yine iftardan hemen sonrayı değil de 1 saat sonrayı tercih edebilirsiniz. Eğer tatlı tüketmediyseniz bir porsiyon meyve ve yanında 2-3 ceviz yiyebilirsiniz” dedi.

"İftar ve sahur arasında bol su içilmeli"

Uçan, sahurun günün kahvaltı öğünü gibi düşünülmesi gerektiğini söyleyerek, “Bu öğünün uykudan uyanıp yapıldığı ve ardından yeniden uykuya geçileceği unutulmayarak, mutlaka hafif yiyecekler tercih edilmeli. Bu nedenle haşlanmış yumurta, tahıllı ekmek, gün içerisinde acıktırmasın diye çok tuzu olmayan lor peyniri tercih edilebilir. Biraz zeytin, salatalık, domates ve yeşilliklerle bir kahvaltı gibi sahur yapılabilir. Şekersiz komposto ve bol salatalıklı cacık da bu öğünde tüketilebilecek sağlıklı gıdalar arasında yer alır. Sahurda mutlaka en az yarım litre su içmeyi unutmamalısınız. Ramazan’da su içmeye mutlaka özen gösterilmeli. Vücudun günlük su ihtiyacı olduğu göz ardı edilmemeli. Oruç tutulan süre zarfında içilemeyen su, iftar ve sahur arasında mutlaka tamamlanmalı. Su tüketimi sağlıklı bir vücudun olmazsa olmazı” ifadelerini kullandı.