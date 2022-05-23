Uzmanlardan ebeveynlere ‘LGS’ önerileri! LGS öncesi başarıya götürecek tavsiyeler

Liselere Giriş Sınavı (LGS) için geri sayım başladı. 5 Haziran Pazar günü yapılacak sınav öncesi hem öğrenciler hem de velileri büyük heyecan yaşıyor. Pek çok öğrenci sınav yaklaştıkça çalışma temposunu düşürüyor veya çalışmayı bırakıyor. Öğrenci rahatsa, son güne kadar ders çalışılabileceğini belirten uzmanlar, bu dönemde yeni konu öğrenmek yerine son birkaç günün konu tekrarına ve test çözmeye ayırmanın daha yararlı olacağını söylüyor. İşte LGS sınavı öncesinde başta öğrenciler olmak üzere, veliler için de altın değerinde öneriler...

5 Haziran’da uygulanacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için geri sayım başladı. Bu süreçte ebeveynlerin çocuklarıyla olan iletişimi ve desteğinin oldukça önemli olduğunun altını çizen MEF Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, ebeveynlere sınav öncesi rehber olacak bazı önerilerde bulundu:

LGS TAVSİYELERİ 2022

EN AZ 8 SAAT UYUMALILAR

“Sınav günü yaklaştıkça öğrenciler, gece geç saatlere kadar ders çalışma isteğinde olabilir. Oysaki gelişimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için alışık oldukları düzende, en az 8 saat uyku ihtiyacını karşılamalılar. Tüm yıl takip edilen düzen, sınav yaklaştığı için bozulduğunda bu çocukların performanslarına olumsuz etki edebilir. Özellikle sınavdan bir gün önce artan heyecanın da etkisiyle uykuya dalmakta güçlük çeken öğrenciler olabilir. Ebeveynler, böyle bir durumla karşılaşırsa çocuklarına erken uyuması konusunda ısrarcı olmak ve erken uyanacağını hatırlatmak yerine sıcak bir içecek tüketmesi, kitap okuması, rahatlatıcı nefes egzersizleri yapmasını önerebilirler.

BESLENMEYE VE EGZERSİZE DİKKAT

‘Zihin açar’, ‘Hatırlamaya yardımcı olur’ gibi düşüncelerle yemek düzeninin değiştirilmesi, fazla ya da az miktarlarda yemek yenmesi çocukların fiziksel olarak kendilerini rahatsız hissetmesine neden olabilir. Alışık oldukları düzende bu sistemi sürdürmek en sağlıklısı olur. Konu tekrarları, test çözümleri temposu ile uzun süre hareketsiz oturan öğrenciler için bu dönemde en az 20 dakika tempolu yürüyüş yapmak öğrenmenin kalıcı hale gelmesine fayda sağlar.

GÜVENİN VE DESTEK OLUN

Ebeveynler, yılın başından beri emek veren çocuklarına güvenmeli ve destek olmak için yanlarında olmalı. Yapılan sohbetlerde çocuğunun çabasına vurgu yapmalı ve bu sınavın dünyanın sonu olmadığını, alternatiflerinin olduğunu açıkça belirtmeliler. Bununla birlikte ebeveynler, sınavın sonucuna göre “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilmeyeceğini, bunun bir sıralama sınavı olduğunu ve her koşulda çocuklarına değer verdiklerini hatırlatmalılar.

SINAVDAN ÖNCE AKTİVİTE YAPILABİLİR

Sınavdan önceki günü dışarıda yapılacak aktivitelerle geçirmek çocuğun kafasındaki sınav düşüncesinden uzaklaşmasına ve aktivitenin getirdiği yorgunlukla akşam uykuya rahatça geçmesine yardımcı olur. Ebeveynler, bu planı yaparken aktivite içerisinde sakatlığa sebebiyet verecek seçimlerden uzak durmalılar.

‘BAŞARILAR’ DEMEK YETERLİ

Akşam saatlerinde, sınava giderken yanlarında bulundurmaları gereken eşyaların (geçerli kimlik belgesi, en az iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, su) hazırlanması ve kontrolü çocukları rahatlatır. Ebeveynler, sınava giderken giyilecek kıyafetlerin mevsime uygun seçilmesi ve yine önceden hazırlanması için çocuklarına destek olabilir. Sınav günü sürekli sohbet açarak çocuklarını rahat hissettirmek zorunda olduklarını düşünmesinler. Sınav öncesinde sıcak bir ses tonu ve içten bir sarılma ile “Başarılar...” demeleri yeterli olur.”