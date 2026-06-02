Uzmanlardan Dünya Kupası için Ebola uyarısı: Milyonlarca taraftar virüsü yayabilir

Kuzey Amerika'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası için geri sayım sürerken, sağlık dünyasından korkutan bir uyarı geldi. Tarihin en geniş katılımlı turnuvası öncesinde uzmanlar, Orta Afrika'da hızla yayılan Ebola salgınının dev spor organizasyonunu bir ‘süper yayıcı’ etkinliğe dönüştürmesinden endişe ediyor.

Bölgede virüs bulaşmış olma ihtimali bulunan ve henüz kimliği tespit edilemeyen 2 binden fazla temaslı kişinin olması, uluslararası kamuoyunda panik yarattı.

Uzmanlar, kuluçka süresi ve ilk belirtileri nedeniyle virüsün tespit edilmesinin zorluğuna dikkat çekiyor. Ebola'nın ilk aşamadaki yüksek ateş ve titreme gibi semptomları sıradan hastalıklarla kolayca karıştırılabiliyor; ölümcül ve şiddetli belirtiler ise genellikle 48 saat sonra ortaya çıkıyor.

Bu durum, virüsü kaptığından habersiz bir taraftarın uzun bir uçak yolculuğuyla Kuzey Amerika'ya ulaşması riskini doğuruyor. Bilim insanları, turnuvaya dahil olacak tek bir enfekte taraftarın bile organizasyonda büyük bir kaosa yol açabileceğini ve acil durum önlemlerini tetikleyebileceğini belirtiyor.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NDEN AÇIKLAMA

Salgının merkez üssü konumundaki Kongo Demokratik Cumhuriyeti de turnuvada mücadele edecek 48 takımdan biri. Ülke milli takımının birçok taraftarının takımlarını desteklemek için Kuzey Amerika'ya seyahat etmesi bekleniyor. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo'daki salgının yayılma hızının, mevcut müdahale kapasitesini aştığını duyurdu.

Virüsün nadir görülen "Bundibugyo" varyantı nedeniyle şu ana kadar Kongo ve Uganda'da 220'den fazla kişi hayatını kaybetti. Sağlık yetkilileri, binlerce insanın virüslü biriyle temas ettiğinden habersiz şekilde günlük hayatına devam ettiğini vurguluyor.

EV SAHİBİ ÜLKELERDEN SIKI SINIR ÖNLEMLERİ

Yaklaşık 5,5 milyon futbolseveri ağırlamaya hazırlanan ev sahibi ülkeler, havalimanlarında olağanüstü önlemler almaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri, son haftalarda Kongo, Uganda veya Güney Sudan'da bulunmuş yabancı ülke vatandaşlarının girişini yasakladı. Kanada ise bu ülkelerden gelecek kişilere en az 90 günlük bir seyahat engeli getirdi.

Turnuva boyunca tüm ev sahibi ülkelerin havalimanlarında sıkı sağlık taramaları uygulanacak. Kongo milli takım teknik heyetinin bir kısmının salgının başında ülkede bulunduğu, ancak hızlıca tahliye edilerek Avrupa'daki kamplara gönderildiği ve şu ana kadar herhangi bir belirti göstermedikleri bildirildi.