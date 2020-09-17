Uzmanlardan çarpıcı açıklama! ‘Türkiye bunu acilen ilan etmeli’

Türkiye ile gerilim yaşayan Yunanistan Ege’de adalara asker çıkartarak provokasyonu arttırdı.

Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan sorunların temelinde kıta sahanlığının yanı sıra kara suları, hava sahası ve statüsü belirsiz adalar konusu gündeme geldi.

Uzmanlar bu adaların isim ve statüsünün 1923 Lozan ve 1947 Paris antlaşmalarında belirlenmediğine değindi.

‘Türkiye acilen ilan etmeli’

"Dışişleri Bakanlığı, bu adaların Türkçe isimlerini acilen ilan etmeli’’ diyen uzmanlar, Yunanistan’ın adaları silahlandırmaya devam ettiğini söyledi.

Uzmanlar ‘’Kara Ada ve Fener Adası, Keçi adası, Hurşit adası, Koyun adası, Eşek adası bu adalardan birkaç tanesidir" dedi.

Gerilimi her seferinde arttıran Yunanistan’ın, diplomasiyi reddetmesindeki nedenin EGEAYDAAK yani 'Egemenliği Antlaşmalarla Yunanistan’a Devredilmemiş Ada, Adacık ve Kayalıklar' sorunu olduğu aktarıldı.

Yeni Şafak'a konuşan Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi'nden Hasan Özkan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını savunmaya Libya anlaşması ile başladığına dikkat çekerek, "Ankara artık Yunanistan’ın diğer hukuksuzluklarını, uluslararası anlaşmaları ihlallerini de masaya getirmeye başlıyor" ifadelerine yer verdi.

EGEAYDAAK sorunu

Özkan, EGEAYDAAK sorununa ilişkin şu ifadelere yer verdi:

EGEAYDAAK’ların sadece üzerine çıkıp bayrak dikme yarışına girmekle kalmayan Yunanistan, ayrıca buraları da askerileştirmiş ve silahlandırmıştır. Kızılhisar (Meis) adasının yanındaki Kara Ada ve Fener Adası, Keçi adası, Hurşit adası, Koyun adası, Eşek adası bu adalardan birkaç tanesidir.

Yunanistan’ın egemenliğine geçmedi

Özkan, 1923 Lozan Antlaşması ve 1947 Paris Antlaşmasında adları belirtilmemiş olan ada, adacık veya adacıkların Yunanistan’ın egemenliğine geçmediğini belirtti.

Özkan, ‘’Nitekim geçmiş dönemlerde Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, İçişleri Eski Bakanı Şükrü Kaya dahil olmak üzere yetkililer Türkiye’nin bu ada ve kayalıklarda Osmanlı Devletinin halefi olarak Türkiye Cumhuriyetinin egemenliğinin devam ettiğini vurgulamıştır" İfadelerini kullandı.