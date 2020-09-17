  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Uzmanlardan çarpıcı açıklama! ‘Türkiye bunu acilen ilan etmeli’
Gündem

Uzmanlardan çarpıcı açıklama! ‘Türkiye bunu acilen ilan etmeli’

Uzmanlar Ege’deki adaların isim ve statüsünün 1923 Lozan ve 1947 Paris antlaşmalarında belirlenmediğine değindi. "Dışişleri Bakanlığı, bu adaların Türkçe isimlerini acilen ilan etmeli’’ diyen uzmanlar, Yunanistan’ın adaları silahlandırmaya devam ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 11:14:00 -
Uzmanlardan çarpıcı açıklama! ‘Türkiye bunu acilen ilan etmeli’

Türkiye ile gerilim yaşayan Yunanistan Ege’de adalara asker çıkartarak provokasyonu arttırdı.

Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan sorunların temelinde kıta sahanlığının yanı sıra kara suları, hava sahası ve statüsü belirsiz adalar konusu gündeme geldi.

Uzmanlar bu adaların isim ve statüsünün 1923 Lozan ve 1947 Paris antlaşmalarında belirlenmediğine değindi.

‘Türkiye acilen ilan etmeli’

"Dışişleri Bakanlığı, bu adaların Türkçe isimlerini acilen ilan etmeli’’ diyen uzmanlar, Yunanistan’ın adaları silahlandırmaya devam ettiğini söyledi.

Uzmanlar ‘’Kara Ada ve Fener Adası, Keçi adası, Hurşit adası, Koyun adası, Eşek adası bu adalardan birkaç tanesidir" dedi.

Gerilimi her seferinde arttıran Yunanistan’ın, diplomasiyi reddetmesindeki nedenin EGEAYDAAK yani 'Egemenliği Antlaşmalarla Yunanistan’a Devredilmemiş Ada, Adacık ve Kayalıklar' sorunu olduğu aktarıldı.

Yeni Şafak'a konuşan Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi'nden Hasan Özkan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını savunmaya Libya anlaşması ile başladığına dikkat çekerek, "Ankara artık Yunanistan’ın diğer hukuksuzluklarını, uluslararası anlaşmaları ihlallerini de masaya getirmeye başlıyor" ifadelerine yer verdi.

EGEAYDAAK sorunu

Özkan, EGEAYDAAK sorununa ilişkin şu ifadelere yer verdi:

EGEAYDAAK’ların sadece üzerine çıkıp bayrak dikme yarışına girmekle kalmayan Yunanistan, ayrıca buraları da askerileştirmiş ve silahlandırmıştır. Kızılhisar (Meis) adasının yanındaki Kara Ada ve Fener Adası, Keçi adası, Hurşit adası, Koyun adası, Eşek adası bu adalardan birkaç tanesidir.

Yunanistan’ın egemenliğine geçmedi

Özkan, 1923 Lozan Antlaşması ve 1947 Paris Antlaşmasında adları belirtilmemiş olan ada, adacık veya adacıkların Yunanistan’ın egemenliğine geçmediğini belirtti.

Özkan, ‘’Nitekim geçmiş dönemlerde Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, İçişleri Eski Bakanı Şükrü Kaya dahil olmak üzere yetkililer Türkiye’nin bu ada ve kayalıklarda Osmanlı Devletinin halefi olarak Türkiye Cumhuriyetinin egemenliğinin devam ettiğini vurgulamıştır" İfadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaan Sarıaydın açıkladı: Büyük suikastler yaşanacak
Gündem

Kaan Sarıaydın açıkladı: Büyük suikastler yaşanacak

Ünlü stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, Rus muhalif Aleksey Navalnıy’nin zehirlenmesinin ardından çok konuşulacak bir açıklama yaptı...
AK Parti duyurdu: BELTUR'u parsel parsel peşkeş çekiyor
Gündem

AK Parti duyurdu: BELTUR'u parsel parsel peşkeş çekiyor

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin Ak Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, BELTUR'un parsel pa..
CHP'li Antalya Belediyesi şehri Venüs heykelleriyle donattı
Yerel

CHP'li Antalya Belediyesi şehri Venüs heykelleriyle donattı

CHP'li belediyeler tarafından yapılan heykellere bir yenisi daha eklendi. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi bu yıl 57.'si düzenlenecek ol..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı