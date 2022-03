Uzmanlardan bina güçlendirme çağrısı

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, bina kuvvetlendirme talebinin yüzde 50 arttığına işaret etti. Türkkan, bu artışta inşaat maliyetlerindeki yükselişin de önemli etkisinin bulunduğuna dikkat çekerek, “Hem dönüşüme göre yüzde 60’a varan maliyet avantajı hem de çok daha kısa süre gerektirmesi nedeniyle güçlendirmeye talep arttı. Bundan son dönemde oluşan farkındalığın da etkisi var” diye konuştu.

Test yaptırılmalı

Türkkan, İstanbul’da şiddetli bir deprem beklendiğini anımsatarak, şunları kaydetti: “Vatandaşlarımızdan isteğimiz binalarına bir an önce depreme karşı dayanıklılık testi yaptırmaları ve hasar alması beklenen konutları bir an önce güçlendirmeleri. Dünyanın neresine gidilirse gidilsin konuyla ilgili tüm ilim insanları güçlendirmenin ne kadar önemli ve hayat kurtarıcı olduğunu belirtiyor. Bütün konutları dönüştürmek mümkün değil, buna gerek de yok. Önceliğimiz daha az maliyetle ve daha kısa sürede güçlendirmek, mümkün değilse dönüştürmek.” Türkkan, “Orta ve hafif hasar alacak binalar güçlendirmeyle çok rahat kurtarılabilir. Hasar alacak binaların yüzde 90’ını oluşturan ve sayıları 438 bin adedi bulan bu binalarda 5.6 milyon kişinin yaşadığı düşünülüyor. Vatandaşlarımız lütfen ihmal etmesinler. Binalarını bir an önce güçlendirsin veya dönüştürsünler” şeklinde konuştu.

Planlama şart

Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Öngören ise “Depreme dayanıksız konutlar bir bir belirlenmeli” dedi. Öngören, şunları ifade etti: “Kanunda dayanıksız olduğu belirlenen konutların idareler tarafından 60 gün içerisinde tebligatla boşaltılmaları isteniyor. Bundan ötürü Türkiye’deki depreme dayanıksız konutların idarelerce tespit edilemiyor. Eğer tespit edilirse 30 günlük ek süreyle birlikte 90 gün içerisinde ilgililerin bu konutları boşaltmaları gerekiyor. Acilen seferber olunmalı ve depreme dayanıksız konutlar belediyelerce tespit edilmeli. Bu tespitler doğrultusunda depreme dayanıksız konut dönüşümü ve güçlendirilmesi için planlama yapılmalı.”