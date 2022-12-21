Uzmanlar uyarıyor! "Çocuklarınızı bu yayınlardan koruyun"

Yeniakit.com.tr

LGBT lobisi Türkiye'deki gençleri eşcinsel sapkınlık çukuruna düşürmek için en çok sosyal medya ağlarını kullanıyor.

Uzmanlar, 15 yaş altı çocuklarla ergenlik çağındaki gençleri etkileyebilecek yayınlar konusunda ailelere, "Çocuklarınızı denetleyin" uyarısında bulunuyor.

Youtube'da, Yalnız Kurt Azad adlı kullanıcının yönettiği kanal bunlardan sadece birisi.

Kanalda son yayınlanan video bir çeviri içeriği. "Kapwing" adlı İngiliz kanalına ait yayının çevirisinin yapıldığı videoda, kız ve erkek çocuklarını etrafına toplayan kadın sunucu, onlara "Eşcinsel evlilikler hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye sorduktan sonra, kadın ile kadın ve erkek ile erkeklerin evlenmesinin renkli yönlerinin olabileceğini söyleyerek çocukların körpe zihnini kirletiyor.