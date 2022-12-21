Uzmanlar uyarıyor! "Çocuklarınızı bu yayınlardan koruyun"
Sosyal medyada hızla yaygınlaşan çocuklara yönelik eşcinsel içerikli yapımlar Türk-aile yapısını tehdit etmeyi sürdürüyor. Uzmanlar, en çok 15 yaş altı çocuklarla ergenlik çağındaki gençler tarafından takip edildiği istatistiklerle sabit olan Youtube başta olmak üzere, Instagram, TikTok ve Facebook gibi sosyal medya mecralarına ilişkin uyarıyor: Çocuklarınızı denetleyin
Yeniakit.com.tr
LGBT lobisi Türkiye'deki gençleri eşcinsel sapkınlık çukuruna düşürmek için en çok sosyal medya ağlarını kullanıyor.
Uzmanlar, 15 yaş altı çocuklarla ergenlik çağındaki gençleri etkileyebilecek yayınlar konusunda ailelere, "Çocuklarınızı denetleyin" uyarısında bulunuyor.
Youtube'da, Yalnız Kurt Azad adlı kullanıcının yönettiği kanal bunlardan sadece birisi.
Kanalda son yayınlanan video bir çeviri içeriği. "Kapwing" adlı İngiliz kanalına ait yayının çevirisinin yapıldığı videoda, kız ve erkek çocuklarını etrafına toplayan kadın sunucu, onlara "Eşcinsel evlilikler hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye sorduktan sonra, kadın ile kadın ve erkek ile erkeklerin evlenmesinin renkli yönlerinin olabileceğini söyleyerek çocukların körpe zihnini kirletiyor.