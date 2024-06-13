Uzmanlar uyarıyor! Aşırı sıcaklar kalbi yoruyor

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, özellikle kalp ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için tehdit oluşturuyor. Sıcak havaların kalp hastaları için risk teşkil ettiğini ifade eden Özel Cerrahi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Alihanoğlu, kalp hastalarına uyarılarda bulunarak, öneriler sundu. Havaların ısınmasıyla vücudun adaptasyon mekanizmalarını devreye soktuğunu ifade eden Doç. Dr Alihanoğlu, aşırı terlemeye bağlı olarak vücudun ısısını düşürerek dengelemeye çalışmasıyla sıvı kaybının ortaya çıktığını söyledi. Bu durumun tansiyon düşüklüğü olarak kendisini gösterdiğini dile getiren Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Alihanoğlu, “Tansiyon düşüklüğünü tolere edebilmek için kalbimiz hızlı çalışıyor. Hızlı çalışmayla beraber de özellikle risk faktörü olan hastalarda işte kalp kapak hastalığında, kalp yetmezlikler yetmezliği olan hastalarda, kalp ritim bozukluğu olan hastalarda kalp bu kompansatuvar mekanizmayı devreye sokup tansiyonu dengelemek isterken tabiri yerindeyse iyice sarpa sarıyor. Ritim bozuklukları daha sıkıntılı bir noktaya geliyor. Özellikle altta yatan risk faktörlerinden olan kalp krizleri tetikleniyor. Kalp yetmezliği olan hastaların da durumu daha kötüye gidebiliyor” dedi.

“Bol sıvı tüketip, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarı çıkmamalılar”

Dikkat edilmesi gereken hususlara da değinen Doç. Dr. Alihanoğlu, “Özellikle kalp hastalarının bol sıvı tüketmesini istiyoruz. Sıvı tüketirken şekerli içecekler önermiyoruz, asitli içecekler önermiyoruz, kafeinli içecekler, alkollü içecekler asla önermiyoruz. Bunlar vücuttan sıvı kaybını daha da arttıran içeceklerdir. Basit bildiğimiz sıvı veya normal suyu tüketmelerini öneriyoruz. En az 2-2,5 litre günlük alımlarını tavsiye ediyoruz. Yine kalp hastalarının dikkat etmesi gereken bir diğer husus da sıcak havalarda özellikle güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde çok fazla dışarıda bulunmaları gerekiyor. Özellikle öğlen 10.00 ile 14.00 arası dışarı çıkmamalarını öneriyoruz. Daha çok sabah erken saatlerinde veya ikindiden sonraki saatlerde dışarıya çıkmalarına öneriyoruz. Yine kıyafet konusunda açık renkli, hafif pamuklu kıyafetleri giymelerini, beslenme konusunda yine böyle bol sıvılı meyveler tüketmelerini, salata tarzı beslenmelerini öneriyoruz. Özellikle kalp yetmezliği bulunan diüretik ilaç kullanımı mevcut. Mutlaka havalar daha da ısınmadan hastalarımız kalp doktoruna giderek, kalp yetmezliği tedavilerine, özellikle idrar söktürücü ilaçları tekrar tekrar gözden geçirmelerine fayda var” ifadelerini kullandı.

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