Uzmanlar uyardı: Evde yapılan konserveye dikkat! Bozuk domates konservesi nasıl anlaşılır?

Birçok evde konserve ve turşu hazırlıkları başlıyor. Ancak kullanılan malzemelerin satın alınmasından hazırlanmasına kadar her aşamaya dikkat etmek gerekiyor. Mevsiminde alınan sebze ve meyveleri farklı dönemlerde de tüketebilmek için en çok tercih edilen saklama koşullarından biri de konserve yapmak. Konserve hazırlıkları yazın ortasında başlayıp sonlarına kadar sürüyor.

Evlerde hazırlanan domartes konservesi uygun koşullarda muhafaza edilmezse tehlike saçıyor. Konuyla ilgili uyarılarda bulunan Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, "Domates konservesinde oluşabilecek clostridium botulinum bakterisi insan sağlığını olumsuz etkileyebilir, ölümle sonuçlanabilir" dedi.

Yaz aylarının son günlerinde, kışlık yiyeceklerin hazırlanmasına başlandı. Evlerinde yemeklere lezzet katan Domates konservesi ve turşu yapan kadınların yeterince steril etmeden hazırladığı gıdalar, uygun koşullarda muhafaza edilmezse tehlike saçıyor. Ali Manavoğlu, Konserve hazırlanırken yapılacak hata nedeniyle oluşabilecek mikrobiyolojik üremenin sağlığı olumsuz etkilediğini ve ölümle sonuçlanabileceğini söyledi.

'KAVANOZ STERİL OLMALI, KAPAĞI İKİNCİ KEZ KULLANILMAMALI'

Konserve hazırlanırken dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Manavoğlu, "Kullanacağımız ürün steril olmalı. Kavanozu, kapağını kaynar suda belirli süre kaynatarak steril hale getirilmeli. Kavanoz kapağını ikinci defa kullanmamalıyız. Kapakta paslanma, kirlenme mevcutsa Bakteri üremesi oluşur" dedi.

'10 İLE 30 DAKİKA ARASI 80 DERECEDE KAYNATILMALI'

Konserve yapımında, domates, patlıcan, biber, meyve gibi asidik gıdaların tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Manavoğlu, şunları söyledi:

"Konserve yapacağımız eğer asidik ürün değilse, örneğin fasulye gibi içerisine sirke, limon ilave ederek asitliği artırılır. Domates konservesi sıkça hazırlanır. Tuz dengesinin iyi ayarlanması bakteri üremesini engeller. Hazırlanan gıdayı kavanoza koyduktan sonra yaklaşık 80 derecede, 10 ile 30 dakika arasında kaynatıp, konservede bakteri üremesini engelleriz. Hazırlanma aşamasında steril edilmeyen kaplar ve uygun ortamda bekletilmeyen konservelerde clostridium botulinum bakterisi oluşabilir. Ev hanımları sıcaklık uygulamasına ve süresine dikkat etmeli."

KAPAKTA ŞİŞME VARSA, KONSERVE TÜKETİLMEMELİ

Hazırlanan konserveyi tüketmeden önce kontrol edilmesini öneren Manavoğlu, "Kış aylarında tüketmeden önce şişme yapmış kapak varsa mutlaka o konserveyi ayırmamız gerekir. Zehirlenmeye yol açabilir. Clostridium botulinum bakterisi insanda felce ve ölüme yol açabilir. Görme bozukluğu, halsizlik, kusma, ishal belirtisi var. Konserve tüketimi sonrası bu tarz belirti oluşursa hastaneye gitmek gerekir" diye konuştu.

'ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR' UYARISI

Ali Manavoğlu, önceki yıllarda Adana'da aynı aileden 4 kişinin konserve domatesle yapılmış menemen yemesinin ardından zehirlenip hayatını kaybettiğini hatırlattı. Hazırlama aşamasında hijyen ve ısıl işlem uygulamasına dikkat edilmesini isteyen Manavoğlu, konserve tüketilmesinin ardından belirtilerin görülmesi halinde kişinin kusturulmadan en kısa sürede tedaviye götürülmesi gerektiğini dile getirdi. Manavoğlu, kusma sonrası teşhisin gecikebileceğini sözlerine ekledi.

Konserve yaparken nelere dikkat edilmeli? İşte detaylar...

Bozuk domates konservesi nasıl anlaşılır?

Kabarma, bombeleşme varsa bu clostridium botulinum adlı bakterinin ürediğini gösterir ve asla tüketilmemelidir. Kapak eğer sızdırmışsa, küflenme varsa kesinlikle bu konservenin de tadına bile bakılmamalıdır. Kapağı açtığınızda renginde, kokusunda, değişiklik varsa bu konserve de tüketilmemelidir.

Bozuk domates konservesi yedim ne yapmalıyım?

Konserve ürünlerin tüketiminden sonraki 12-72 saatte başlayan bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, bulanık görme, çift görme, kas zafiyeti, solunum sıkıntısı gibi durumlarda mutlaka en yakın sağlık merkezine başvurulmalı ve hekime şikâyetler anlatılırken konserve tüketildiği belirtilmelidir.

Ekşimiş domates konservesi yenir mi?

Kabarma, bombeleşme varsa bu clostridium botulinum adlı bakterinin ürediğini gösterir ve asla tüketilmemelidir. Kapak eğer sızdırmışsa, küflenme varsa kesinlikle bu konservenin de tadına bile bakılmamalıdır. Kapağı açtığınızda renginde, kokusunda, değişiklik varsa bu konserve de tüketilmemelidir.

Bozuk konserve belirtileri

Konserve ürünlerin tüketiminden sonraki 12-72 saatte başlayan bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, bulanık görme, çift görme, kas zafiyeti, solunum sıkıntısı gibi durumlarda mutlaka en yakın sağlık merkezine başvurulmalı ve hekime şikâyetler anlatılırken konserve tüketildiği belirtilmelidir.

Kışlık domates konservesi neden bozulur?

Isıl işlemden önceki mikrobiyal bozulmalar: Konservelerde ısıl işlemden önce hastalıklı, çürük vb. ham maddenin ayıklanması, yıkama, haşlama gibi işlemler ürünün mikroorganizma yükünü azaltır. Eğer ısıl işlem gecikirse mikroorganizma sayısı artar ve bozulma başlar.

Peki sağlıklı domates konservesi nasıl yapılır?

Cam kavanozda domates konservesi nasıl yapılır?

Kavanozları ve kapaklarını kaynar suda sterilize edin ve güzelce kurulayın. Domatesleriniz piştikten sonra sıcak sıcak kavanozlara doldurun, kapaklarını sıkıca kapatın ve ters çevirerek oda ısısında soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra güneş görmeye bir yerde muhafaza edebilirsiniz.

Konserve domates kaç dakika kaynatılır?

orta hararetli ateşte en az 45-60 dk kaynatılır. Kaynatma süresi çok önemli. 45 dk pişirdim altını kapatayım demeyin, bu noktada domatesin su miktarı size yol gösterici olacaktır. Eğer çok suluysa biraz daha kaynatın.

Yemeklik domates konservesi nasıl yapılır?



Domatesleri rendelenir büyük bir tencereye sıvı yağ koyulur yağ ısınınca domatesler eklenir kaynamaya başlayınca zaman tutulur 30 dk pişirilir sos pişerken kavanozlar hazır edilir, daha sonra kavanozlara doldurulur, sıcak sıcak kapağı kapatılır sofra bezinin arasına ters koyulup bütün kavanozlar aynı işlem yapılır.

Şişe domates konservesi nasıl yapılır?



Yıkanmış domateslerin kabukları soyulduktan sonra iri iri doğranır. Derin bir tencereye alınır orta ateşte kaynamaya bırakılır. Yaklaşık 40 dakika, domatesler eriyene kadar ara ara karıştırılarak pişirilir. Domates sosu koyulaşıp erime kıvamına geldiğinde dövülmüş kaya tuzu ve 1-2 yemek kaşığı toz şeker ilave edilir.

Domates konservesi hazırlamanın püf noktaları:

Domates konservesi yaparken etli, çekirdeği az, küçük ya da orta boy domatesleri kullanırsanız en iyi sonucu alırsınız.

Konserve yaparken her zaman cam kavanoz kullanın ve mutlaka yeni kavanoz kapaklarını tercih edin.

Kavanozları hiçbir zaman tamamen doldurmayın.