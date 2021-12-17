Uzmanlar tarih verdi! 2035’te her 3 çocuktan 1’i...

Son yıllarda çocuklar ve yetişkinler olmak üzere tablet, telefon ve bilgisayar gibi elektronik cihazlara bağlı kalmaktan miyop oranında artış yaşanmaya başlandı.

Başta çocuklar olmak üzere, yetişkinlerde de bilgisayar, tablet ve telefonda uzun süre vakit geçirmekten gözde hasar ve miyop oranında artış yaşandığı ortaya çıktı.

Koronavirüs sürecinden itibaren 1,5 yıllık süreçte bu oranın daha fazla arttığı kaydedildi.

Op. Dr. Belgin Ekmekçiler, miyopa bağlı olarak çocuklarda okul başarısında düşüş yaşandığını belirtirken; 2035 yılına kadar her 3 çocuktan 1’inin gözlük takacağı görüşünde bulundu.

“Her okul başlama döneminde gözlük muayenesine götürün"

Çocuklarda değil, herkeste yeni dönemin hastalığı teknoloji bağımlılığı olduğunu söyleyen Ekmeçiler, çocukluk çağında kullanımın daha sık olduğunu ifade etti.

Çocukların dersleri koronavirüs döneminde online yayınlarda bilgisayar ve tabletten olduğu için son 1,5 yıldır oranın gittikçe de arttığını belirten Ekmekçiler, “Son yıllarda miyop çocuklarda 3 kat arttı. Okullarda gözlük kullanan çocuk oranı yaklaşık 2-3 yıl önceye göre 3 kat artış gösterdi. Aileler, genelde çocukları yakını gördüğü içinde uzak görüntüleri konusuna bilgileri olmuyor. Çocuklarımızda en çok miyopiye bağlı olarak okul başarısında düşme, tahtayı görememe gibi sıkıntılarımız ortaya çıkıyor. O yüzden mutlaka çocuklarımızı rutin aralıklarla ve her okul başlama döneminde göz muayenesine götürmemiz gerekiyor.” dedi.

“Bu çok yüksek bir oran”

2035 yılında 3 çocuktan 1’i miyop olacağını beklediklerini dile getiren Op. Dr. Ekmekçiler, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu çok yüksek bir oran. Üç çocuğunuz varsa biri gözlük takacak. Her okul açılma döneminin başında ilkokul çağından itibaren göz muayenesini tavsiye ediyoruz. Gelemiyorsa bile yapacağımız şey oturduğu yerden televizyon alt yazılarını okuyup okumadığını kontrol edebilirler. Tabii ki tek göz olarak. Bir gözünü kapatıp öbür gözünü uzak bakışla. Ya da çocuğuna sorabilirler. Okulda arka sıraya geçtiğinde tahtayı görebiliyor mu? Bunları tek gözüyle, iki gözüyle değil. Eğer çocukta bu tür sıkıntı varsa mutlaka kontrole getirmeleri gerekiyor.”