Uzmanlar sebebini açıkladı: Eklemlerdeki çürümenin ana sebebi! Bu besini sakın tüketmeyin

Artrit türleri arasında romatoid artrit (RA), psoriatik artrit ve gut en yaygın olan diğer üç tür. Araştırmalar, belirli yiyecek ve içeceklerin ortadan kaldırılması gibi diyet müdahalelerinin, artrit rahatsızlığın şiddetini azaltabileceğini ve ayrıca genel yaşam kalitelerini iyileştirebileceğini göstermektedir. İşte artritiniz varsa kaçınmanız gereken 6 yiyecek ve içecek.

YÜKSEK İŞLENMİŞ YİYECEKLER

Fast food, kahvaltılık gevrek ve unlu mamuller gibi ultra işlenmiş ürünler, tipik olarak rafine tahıllar, ilave şeker, koruyucular ve diğer potansiyel olarak inflamatuar bileşenler bakımından yüksektir ve bunların tümü artrit semptomlarını kötüleştirebilir. Araştırmalar, ağır işlenmiş gıdalar açısından zengin Batı diyetlerinin, iltihaplanma ve obezite gibi risk faktörlerine katkıda bulunarak romatoid artrit riskinizi artırabileceğini düşündürmektedir. Bu nedenle, işlenmiş gıdalar genel sağlığınızı kötüleştirebilir ve diğer hastalıklara yakalanma riskinizi artırabilir.

İŞLENMİŞ KIRMIZI ET

Bazı araştırmalar, salam, sosis veya jambon gibi işlenmiş eti, artrit semptomlarını artırabilecek iltihaplanmayla ilişkendiriyor. Örneğin, işlenmiş et ağırlıklı diyetler, interlökin-6 (IL-6), C-reaktif protein (CRP) ve homosistein gibi yüksek düzeyde inflamatuar belirtileri gösteriyor. Yukarıda bahsedilen RA'lı 217 kişide yapılan çalışma, işlenmiş besinlerin yaygın olarak RA semptomlarını kötüleştirdiğini buldu.

TUZ ORANI YÜKSEK YİYECEKLER

Artritli kişiler için tuzu azaltmak iyi bir seçim olabilir. Tuz oranı yüksek yiyecekler arasında karides, konserve çorba, pizza, belirli peynirler, işlenmiş etler ve çok sayıda işlenmiş ürün bulunur. Yapılan çalışmalar, yüksek tuzlu diyetle beslenen farelerde artritin normal tuz seviyeleri içeren bir diyette olanlara göre daha şiddetli olduğunu buldu.

BAZI BİTKİSEL YAĞLAR

Omega-6 yağları yüksek ve omega-3 yağları düşük diyetler osteoartrit ve romatoid artrit semptomlarını kötüleştirebilir. Bu yağlar sağlık için gereklidir. Bununla birlikte, çoğu beslenme sisteminde yaygın olarak görülen omega-6'ların omega-3'lere dengesiz oranı iltihabı artırabilir. Ayçiçek yağı, kanola yağı veya mısır yağı daha az besleyici türler arasında yer alırken, zeytinyağı zengin omega-3 kaynağı olması sayesinde daha faydalı yağ türleri arasında yerini alıyor.

Bitkisel yağlar gibi omega-6 yağları yüksek gıdaların alımını azaltmak, yağlı balık gibi omega-3 açısından zengin gıdaların alımını artırmak artrit semptomlarını iyileştirebilir.

GLUTEN İÇERİKLİ YİYECEKLER

Gluten buğday, arpa, çavdarda bulunan bir protein grubudur. Bazı araştırmalar bunu artan artrit etkileri ile ilişkilendiriyor ve glutensiz beslenmenin artrit semptomlarını hafifletebileceğini öne sürüyor. Dahası, çölyak hastalığı olan kişilerde artrit gelişme riski daha yüksektir. Özellikle, romatoid artritli 66 kişide yapılan 1 yıllık daha eski bir çalışma, glütensiz, vegan bir diyetin hastalık aktivitesini önemli ölçüde azalttığını ve iltihabı iyileştirdiğini buldu.

Bu bulgular umut verici olsa da, glutensiz bir diyetin tek başına artritli insanlara fayda sağlayıp sağlamadığını doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç bulunuyor.

ŞEKER TÜKETİMİ

Ne olursa olsun şeker alımınızı sınırlandırmalısınız, özellikle de artritiniz varsa. İşlenmiş şekerler, şekerleme, soda, dondurma ve barbekü sosu gibi daha az belirgin maddeler de dahil olmak üzere diğer birçok gıdada bulunur. Romatoid artritli 217 kişide yapılan bir araştırma, 20 gıda arasında şekerle tatlandırılmış soda ve tatlıların RA semptomlarını kötüleştirdiği en sık bildirilenler olduğunu kaydetti.

Örneğin; 20-30 yaş arası 1.209 yetişkinde yapılan bir çalışmada, haftada 5 kez veya daha fazla fruktozla tatlandırılmış içecek içenlerin artrit geçirme olasılığı, az veya hiç fruktozla tatlandırılmış içecek tüketmeyenlere göre 3 kat daha fazlaydı.