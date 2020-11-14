Uzmanlar mutasyon tehlikesine karşı uyardı: Cluster-5 virüsü hızla yayılıyor

Dünya koronavirüs aşısından gelecek umutlu haberleri ve salgının sonunu beklerken önce Danimarka'dan sonra da diğer Avrupa ülkelerinden gelen mutasyona uğramış koronavirüs haberleriyle çalkalanmaya başladı.

Vizon koronavirüsü paniğe yol açtı

Dünyanın en büyük vizon (mink) kürkü üreticisi Danimarka'daki çiftliklerde yetiştirilen 15-17 milyon civarındaki vizonun, koronavirüsün (Kovid-19) hayvanlarda mutasyona uğradığının tespit edilmesi üzerine telef edileceği açıklandı. Sağlık yetkilileri, yaptığı açıklamada, durumun (Kovid-19) aşı adaylarını etkileyebileceğini ifade etti.

İtlaf edilecek

Dünyanın en büyük vizon kürkü (mink kürkü) üreticisi Danimarka'da vizonlarda rastlanan ve 'Cluster 5' adı verilen mutasyona uğramış virüs, insanlarda yayılması durumunda aşıları (koronavirüs) daha az etkili hale getirme potansiyeline sahip olduğu için paniğe neden oldu.

Üllkede bulunan yaklaşık 17 milyon vizon, virüsle mücadele kapsamında toplu mezarlara gömüldü. Danimarka çevre ve sağlık yetkilileri, vizonları yakarak imha edilecek sayıda fırın bulunmadığı için vizonların ülkenin kuzeybatısında bulunan Holstebro kasabası yakınlarındaki askeri arazide toplu mezarlara gömüldüğünü açıkladı.

Aşılar etkili olmayabilir iddiası

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen düzenlediği basın toplantısında "Mutasyon, gelecekteki (koronavirüs) aşıların olması gerektiği gibi etkili olmama riski oluşturabilir. Tüm vizonların itlaf edilmesi gerekiyor" açıklamasını yapmıştı.

ABD'ye kadar yayıldı

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) Danimarka dışında 5 ülkede daha çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda rastlandığı bildirildi. Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan açıklamada, ABD, İtalya, Hollanda, İspanya ve İsveç'in buralardaki çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda Kovid-19 tespit edildiği bilgisini verdiği belirtildi.

Açıklamada, vizonlarda rastlanan Kovid-19 türünün klinik görünümü, ağırlığı ve bulaşıcılığının yeni tip koronavirüsün diğer türleriyle benzerlik gösterdiği, öte yandan bu türünde, daha önce gözlemlenmeyen mutasyon terkibine rastlandığı ifade edildi.

Mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüs "Cluster-5 virüs" olarak adlandırılıyor.

İnsanlara bulaşıyor

Bugüne kadar sadece Danimarka'da 214 kişi vizonlarda görülen koronavirüsten enfekte olmuş durumda. Bu kişilerden 12'sinde görülen mutasyon ise şimdiye kadar hiç rastlanmamış bir varyant (versiyon) olarak açıklandı.

Danimarka genelinde bulunan bin 139 vizon kürkü çiftliğindeki itlaf işlemleri devam ederken bu hayvanların kürkü için kötü koşullarda yetiştirilmesine karşı çıkan hayvan hakları örgütleri de itlaf haberlerine tepki gösteriyor.

Vizonların itlaf edildiği anların görüntüsü ülke televizyonlarında yayınlanmış, toplu mezarlar için yer bulunamayınca askeri arazilere gömülen hayvanların görüntüsü dehşet yaratmıştı.

Sağlık yetkilileri, mutasyona uğramış virüsün "antikorlar tarafından normal virüsle aynı derecede engellenmediği" sonucuna vardı.

"Aşı adaylarını etkileyebilir"

Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, "Çalışmalar gösteriyor ki mutasyonların mevcut Kovid-19 aşı adaylarını etkileyebileceğini göstermiştir. Bu koronavirüs aşılarının geliştirilmesine yönelik bir tehdit. Bu nedenle ulusal bir çaba göstermemiz önemli" dedi.

Avrupa Birliği Sağlık Ajansı, vizonlar arasında görülen koronavirüs yayılımının, virüsün insanlara geçmeden önce hızla mutasyona uğramasına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bu tür mutasyonlar, virüsün daha bulaşıcı ve daha ölümcül hale gelmesi, üstelik de yeniden enfeksiyon riskini artırması veya ileriye dönük aşıları etkisiz hale getirme riskini de barındırıyor.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), koronavirüsün vizonlar ve insanlar arasında yayılmasını engellemek için yeni bir kılavuz yayınladı.

Koronavirüsün zamanla değişikliğe uğraması ve mutasyonların ortaya çıkması normal kabul ediliyor. Ancak virüsün insanlardan hayvanlara ya da hayvanlardan insanlara geçişi özellikle endişe verici bulunuyor.

DSÖ karamsar değil

DSÖ uzmanları şu an için vizon çiftliklerinde görülen bu mutasyona uğramış virüsün dünya genelinde yayılmasını ve insanlarda görülen koronavirüsü yerini almasının zor olduğunu söyleseler de uyarılarda bulunmayı da ihmal etmiyorlar.

Virüsün hayvanlardan insanlara bulaşır hale gelmesi dünyanın her yerinde büyük bir tehlikeye yol açabilecek bir ihtimal ve bilim insanları özellikle hayvan çiftliklerinde çalışanlar ve bu çiftliklere yakın yerlerde yaşayanlar için dikkatli olma çağrısı yapıyorlar.