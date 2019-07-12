Uzmanlar merak edilen soruyu cevapladı! ABD yaptırım uygulayacak mı?

Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali başladı. Konuyla ilgili Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ve Stratejist - Araştırmacı Veysel Kurt'la bundan sonra neler olacağına dair değerlendirmelerde bulunduş

Abdullah Ağar:

S400’lerin konuşlandırıldığı yere göre gerek radar yarı çapı üzerinden gerek vuruş çapı üzerinden bütün hava hareketleri üzerine bu anlamda çok önemli. Türkiye üzerine aleyhte bir şey varsa bunu bozmak ve lehine çevirme gücüne kavuştu.

ABD yaptırım uygular mı?

Batı dünyası IŞİD ortaya çıktığından beri FETÖ’ye karşı tutumlarına baktığınızda zaten adı konulmamış bir yaptırım söz konusuydu. Bunu daha da derinleştirmek istiyorlar. Türkiye’yi istedikleri kıvama getirmek istiyorlar. Türkiye 'hem Batı dünyası hem de ABD ile onurlu bir ortaklığa her zaman varım' dedi. ABD ve Batı dünyası Türkiye’yi kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmak istiyor. Bu çok yanlış bir tavır. Türkiye de diyor ki 'Kendi hedef ve menfaatlerim doğrultusunda bir strateji gerçekleştireceğim' diyor. Kıyamet de bu yüzden kopuyor.

S400’ler ne zaman hazır hale gelecek?

Bunlar artık gelmeye başladı. Bu aceleye de getirilmemesi gereken bir durum. Mevzilerin yeri, altyapısının hazırlanması çok ciddi bir meseleden bahsediyoruz. Bu teknik heyetin çokluğuna da bağlı. Projeyi 10 adamla desteklersin 3 ayda yapar. 100 adamla yaparsınız 15 günde biter. Ama şu bir gerçek ki, projenin hayata geçirilmesiyle ilgili inanılmaz bir çaba var. Bunu nereden görüyoruz? Teslimat tarihi öne çekildi. Kara yoluyla değil hava yoluyla geldi. S400’leri Ankara’ya yerleşitirirseniz 600 km bir radar yarı çağı 400 km bir vuruş yarı çapı çizersiniz. Ankara merkezli bir alanı korursunuz. Mersin’e, Hatay’a, Şanlıurfa’ya yerleştirirseniz o istikametten Ankara’ya gelecek bir tehlikeyi, sınırı aşacak tehlikeleri de bertaraf edersiniz, denklemleri bozarsınız. Oradaki bütün hesapları bozar, oradaki iradeyle ilgili bir caydırıcılık üretirsiniz.

Veysel Kurt:

"ABD’nin yaptırım uygulayacağını zannetmiyorum"

S400’lerin gelmesiyle ilgili sorun teşkil eden tek ülke ABD. Türkiye artık geri adım atmayacak çünkü artık teslim alındı. Katsa yasasına göre ABD’nin yaptırım uygulaması için Rusya’dan ürününü teslim alınması gerekli o da gerçekleşmiş durumda. Kongre ve Pentagon bu konuda Trump’a baskı uyguluyor. Katsa yasasından muaf tutma gibi bir yetkisi var. Öngörülen 12 yaptırımdan en hafif 5 tanesini seçebilir. Trump’ın bu kurumlara ne kadar direneceğini göreceğiz.

Kongreye bunun bir tehdit olmadığının garantisini vermek zorunda. Türk – Amerikan ilişkilerinin gidişatı, İran ile devam eden gerilim, Rusya’nın Ortadoğu’ya daha fazla yerleşmesi neticesinde ABD’nin yaptırım uygulayacağını zannetmiyorum. Çünkü eğer yaptırım uygulanırsa Trump’ın bu kurumlara boyun eğmesi ve Türk – Amerikan ilişkilerinin büyük yara alması demek.

"ABD'nin atacağı adımlar önemli"

Özetle söyleyecek olursak:

Trump yaptırım yapmaktan muaf tutabilir.

Kongre ve Pentagon’a direnmezse en hafif şekilde yaptırım uygular.

180 gün yaptırımları bekler. Daha sonra bir yaptırım uygular. ABD bir adım atacak, Türkiye’de bir karşılık verecek. Bundan sonra ABD ve Türkiye ilişkileri bundan sonra ABD’nin atacağı adıma bağlı.