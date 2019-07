Uzmanlar, Boris Johnson’un başbakanlığını değerlendirdi! ‘Çakma Çankırılı İngiltere ekonomisini çökertecek’

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Uzmanlar, Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi’ne (ANKASAM) İngiltere’de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen ve ‘Tutkulu bir siyonistim’ çıkışı yapan Boris Johnson’un ülkenin yeni başbakanı olmasıyla birlikte İngiltere’yi bekleyen zor günleri değerlendirdi.

“Theressa May, AB’den çıkma taraftarı değildi”

İngiltere’de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson’ın, ülkenin yeni başbakanı olmasını değerlendiren ANKASAM AB Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Nail Alkan, “Boris Johnson’ın başbakan olarak seçilmesinin altında Brexit isteği yatmaktadır. İngiltere, Brexit’i gerçekleştirebilecek bir başbakan aradı ve o isim de Johnson oldu. Çünkü İngiltere, son birkaç yıldır Brexit sürecinden çok sıkılmış durumdadır. AB’den çıkma fikrini ortaya atan David Cameron’ın istifa etmesinin ardından göreve gelen Theressa May, AB’den çıkma taraftarı değildi. May bir anda kendini, düşünmediği ve benimsemediği bir politikanın içinde buldu ve Brexit sürecini devam ettirmek zorunda kaldı. Fakat May de bu süreçte başarısız oldu. Theresa May’in de söz konusu süreçte başarısız olmasından sonra Johnson 31 Ekim tarihini belirleyerek Brexit’in kesin olarak gerçekleşeceğini söyledi.” şeklinde konuştu.

“İşsizlik oranı artacak ve İngiltere ekonomisi zor duruma gelecek”

İngiltere’nin Brexit anlaşmasına ilişkin ise Prof. Dr. Mustafa Nail Alkan, şunları söyledi:

“AB ülkelerinde yaşayan İngiliz vatandaşlarına ya da İngiltere’de yaşayan AB vatandaşlarına ne olacağı konusu, Kuzey İrlanda’nın sınır meselesi, Galler ve İskoçya, gelecek dönemde Johnson’ın başını ağrıtacak gündem maddeleri olacaktır. Johnson, Brexit’i gerçekleştirecektir; fakat ülkesinin geleceğini hangi ölçüde düşündüğü muammadır. Londra dünyanın en önemli ticaret merkezlerinden biridir. Günümüzde birçok şirketin Brexit Krizi’nden dolayı Londra’dan ayrılıp başka ülkelere gittiği bilinmektedir. İşsizlik oranı artacak ve ülke ekonomisi zor duruma gelecektir. Bu açıdan İngiltere’nin Brexit kararı yanlış planlanarak ortaya çıkmış olarak görünmektedir.”

“Johnson’un ‘Ben Brexit’i çözerim’ söylemi etkili oldu”

Boris Johnson’un bu göreve geleceğinin bir süredir beklendiğini belirten Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Ozan Arslan, “Theresa May’in görev süreci, David Cameron’dan kendisine kalan zorlu Brexit süreciyle geçmişti. Britanya’nın dış politikasının büyük bir ilgi gerektirdiği dönemde, hükümetin tüm enerjisi Brexit konusunda harcanmıştır. May’in siyasi mirasına bakacak olursak, başarısız bir Brexit sürecinden başka bir şey göremeyiz. Johnson, başbakanlık makamına bir süredir hazırlanmaktaydı. Kendisi popülist bir isim olarak ön plana çıkmaktadır. Tartışmalı bir kişiliğe sahiptir. Birçok bakımdan ‘Trumpvari’ bir tarzı olduğu da söylenmektedir. Bu zorlu süreçte Muhafazakâr Parti’nin lideri olmasında ‘Ben Brexit’i çözerim’ şeklindeki söyleminin çok etkili olduğu görülmektedir.” dedi.

Başbakan Johson’u bekleyen kritik sorunlar...

İngiltere’de yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmesini Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Ozan Arslan, şöyle tamamladı:

“Johnson göreve gelmeden önce yaptığı açıklamada ne pahasına olursa olsun Brexit’i gerçekleştireceğini, bölünmüş olan Britanya ulusunu birleştireceğini ve ana muhalefet partisi liderini yenilgiye uğratacağını söyleyerek kararlı olduğunun mesajını vermiş ve böylelikle başbakanlık görevini elde etmiştir. Fakat Brexit’in nasıl gerçekleşeceğinin seçeneklerine bakıldığında, çok parlak bir tablo önümüze çıkmamaktadır. Özellikle anlaşma olmadan gerçekleşecek bir Brexit, Britanya ekonomisine telafisi olmayan zararlar verecektir. Doların sterline eşitlenmesi, Britanya mallarının uluslararası ticaretteki rekabet gücünün azalması gibi senaryolar ülkenin karşısına çıkacaktır. Bu da küresel bir finans merkezi olan Londra’nın konumunun erozyona uğraması demektir. Britanya-Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ilişkilerine daha fazla önem verilecektir. Britanya’nın bölgesel ve küresel ilişkileri kadar ikili ilişkileriyle de uluslararası siyasette kalmaya çalıştığı yeni bir dönem olacaktır. Brexit, Johnson’ın başbakanlığının en önemli işlerinden biri olacaktır; fakat Britanya dış politikası meşgul eden birçok mesele bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi son günlerde İran’la yaşadıkları ‘Tanker Krizi’ olarak karşımıza çıkmaktadır. ABD-İran arasında artan gerginlik göz önünde bulundurulduğunda, ABD’nin en köklü ve en sadık müttefiki olan Birleşik Krallık’ın, ABD’ye paralel bir politika geliştirmesi gereken bir dönemde Johnson’ı zor günler beklemektedir.”

“Anlaşmasız Brexit, İskoç sorununu tekrar gündeme getirecek”

Boris Johnson’un başbakanlığındaki Birleşik Krallık ile Türkiye ilişkilerinin nasıl olacağı merak konusu olurken konuya ilişkin bir değerlendirme de bulunan Emekli Büyükelçi Uluç Özülker ise, “Bugüne kadar geçen süreç içerisinde Brexit konusunda en ısrarcı olan kişi kendisi olmuştur. Johnson, ciddi bir muhafazakârdır. En büyük propaganda olarak, Brexit’in reddedilmemesi halinde ülkenin istilaya uğrayacağını ve yabancıların ülkeye gelip İngiltere’yi ele geçireceklerini söylemesi ve böyle bir şeye ise kendisinin müsaade etmeyeceğini belirtmesi olmuştur. Bir başka deyişle AB’den kesinkes ayrılma taraftarıdır. Johnson’ın selefi Theresa May’in müzakereler yoluyla söz konusu süreci getirebildiği en son nokta belliydi. Brexit’i kesinkes savunan bir kişinin başbakanlık görevine gelmesi, AB’nin geri adım atacağını göstermemektedir. Dolayısıyla İngiltere, anlaşmasız bir biçimde Brexit’i gerçekleştirecektir. Anlaşmasız Brexit’in birtakım sonuçlar doğuracağını söyleyen Özülker, “En büyük sıkıntı olarak ekonomi öne çıkmaktadır. İngiltere ihracatının %74’ü Avrupa ülkelerine yöneliktir. Anlaşmasız ayrılmak demek, ekonomik açıdan ülkenin zor günler geçireceğinin göstergesi demektir. Diğer bir sorun olarak İskoçlar ön plana çıkmaktadır. İskoçlar AB’de kalmak kaydıyla Cameron’a destek verip, ülkelerindeki referandumu bu istek doğrultusunda gerçekleşmişti. Fakat referandum beklenmedik bir şekilde sonuçlanmıştı. Anlaşmasız Brexit, İskoç sorununu tekrar gündeme getirecektir.” yorumunda bulundu.

“İngiltere’yi zor günler bekliyor”

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, sözlerini şöyle tamamladı:

“Anlaşmasız Brexit’te İrlanda, elde ettiği tüm avantajları kaybeder pozisyona gelecektir. Bu ise Kuzey İrlanda’da bir krizi beraberinde getirecektir. Dolayısıyla İngiltere’yi oldukça zor günler beklemektedir. Johnson’ın Brexit konusunda kendisine bu kadar güvenip birtakım söylemlerde bulunması tek başına bir anlam ifade etmemektedir. Fakat aşırı muhafazakâr tarafının bilinerek kendisinin başbakanlığa taşınması, parlamentonun ve halkın birçok sonuca katlanmayı kabul ettiğinin de göstergesidir.”