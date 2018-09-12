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Uzmanlar, Birinci Dünya Savaşı'nın insanlığa etkilerini anlattı

Bağcılar Belediyesi, İstanbul Üniversitesi, Türk Dil Kurumu, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu işbirliğiyle “Birinci Dünya Savaşı’nın 100. Yılında Savaş ve Toplum – Eve Dönen Asker- Kongresi” düzenlenecek.

12 Eylül 2018 Çarşamba 18:40
Uzmanlar, Birinci Dünya Savaşı'nın insanlığa etkilerini anlattı

Savaşın birey, toplum ve çevre üzerindeki etkilerinin konuşulacağı kongrede uzmanlar değerlendirmelerde bulunacak.  

Savaşın günümüze yansımalarının da ele alınacağı programa; Cambridge Üniversitesi Biyoloji Fakültesi Psikoloji mezunu olan ve yurtdışında önde gelen üniversitelerin Psikoloji laboratuvarlarında araştırmalar yapan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yılmaz Özakpınar, Birinci Dünya Savaşı’nda yaşanan olayları farklı bir perspektifle değerlendirmeye çalışacak.   

Tarih:12 Eylül 2018 (Çarşamba)

Saat: 10.30

Yer: İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü Beyazıt/Fatih - İstanbul

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 18:40
  1. İstanbul
  2. Bağcılar Belediyesi

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