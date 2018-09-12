Uzmanlar, Birinci Dünya Savaşı'nın insanlığa etkilerini anlattı

Savaşın birey, toplum ve çevre üzerindeki etkilerinin konuşulacağı kongrede uzmanlar değerlendirmelerde bulunacak.

Savaşın günümüze yansımalarının da ele alınacağı programa; Cambridge Üniversitesi Biyoloji Fakültesi Psikoloji mezunu olan ve yurtdışında önde gelen üniversitelerin Psikoloji laboratuvarlarında araştırmalar yapan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yılmaz Özakpınar, Birinci Dünya Savaşı’nda yaşanan olayları farklı bir perspektifle değerlendirmeye çalışacak.

Tarih:12 Eylül 2018 (Çarşamba)

Saat: 10.30

Yer: İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü Beyazıt/Fatih - İstanbul