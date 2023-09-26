Uzmanlar bile böyle şaşırdı! Uzman isim Türkiye uyarısı verdi: 4 il için geri sayım başladı! Flaş açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan hava durumu tahminlerinde bazı iller için önemli uyarılarda bulunuldu.

Kuvvetli sağanak yağışların başlayacağı gün için kırmızı alarm veren Meteoroloji'nin yanı sıra uzmanlardan gelen yorumlar da korkuttu.

Özellikle İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Kayseri, Sivas illerinde yaşayanlara duyuru yapıldı. İşte kuvvetli yağışların başlayacağı tarih ve saat...

AFET BOYUTUNDA SAĞANAK YAĞIŞLAR

Meteoroloji, önümüzdeki hafta için hava durumu tahminini yayımladı. Önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu tahminlerine göre birçok ili afet boyutunda sağanak yağmur bekliyor.

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, İstanbul'a meteorolojik bir olayın yaklaştığını duyurdu. Gelen yağışların doğal afet boyutunda olacağı belirtildi.

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"BEN BİLE KORKTUM"

Meteoroloji uzmanı isim sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda "Ben bile korktum" diyerek yağışlı havalar için dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

YAĞMUR VORTEKSİ NE DEMEK?

Yağmur vorteksi, atmosferik döngülerin özel bir türüdür ve nadir görülür. Bu meteorolojik olgu, belirli bir bölgede yoğunlaşarak düşük basınçlı bir hücre oluşturur ve sonucunda yoğun yağışlar meydana gelir. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde bu tür olaylar önemlidir, çünkü su kaynaklarına önemli katkı sağlar.

PERŞEMBE'YE DİKKAT

Bugünden itibaren özellikle batı bölgelerinde sıcaklık hissedilir şekilde düşecek. Perşembe günü başlayacak sağanak yağmurun hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.