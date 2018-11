Uzmanlar anne adaylarını uyardı

Uzmanlar, mevsim geçişlerinde daha sık görülen gribal enfeksiyonların, günlük hayatımızı zora sokan hastalıkların başında geldiğini bu dönemde hamilelerin daha dikkatli olmalarını istedi.

Özellikle havası daha sık değişen Aydın'da yaşayanların senede en az bir kez bu bulaşıcı hastalığa yakalandığını belirten Dr. Elif Pelin Özün Özbay, “Genellikle ayakta atlatılan ve klasik tabiri ile ‘ilaç ile 1 haftada ilaçsız 7 günde geçer' denilen bu hastalığın sebebi ise İnfluenza virüsü. Temas ve solunum yolu ile kolayca bulaşabilen bu virüs 1- 4 gün içinde hastalığa dönüşebiliyor. Özellikle mevsim geçişlerinde risk oluşturan bu hastalığın, gebeler için daha riskli olduğu için önlem alınmalıdır” dedi.

GRİBİ HAFİFE ALMAYIN

Dünyada her yıl yaklaşık 3 ila 5 milyon kadar ciddi grip vakası bildirildiğini ve bunlardan 500 ila 600 bin kadar kişide solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı ölümler meydana geldiğini kaydeden Dr. Özbay, “Özellikle riskli gruplarda daha dikkatli olmalıdır. Riskli gruplar arasında bağışıklık sisteminde sorun olanlar, gebeler, kronik ilaç kullanan kişiler, çocuklar da yer alıyor. Gebelik, başlı başına özel bir durum ve her şeyden önce iki can söz konusudur. Ayrıca gebeliğin getirdiği birtakım bağışıklık sorunları da var. O nedenle gebeler gribe karşı daha dikkatli olmalıdır. Bu nedenle gebelerin kişisel hijyene azami riayet etmesinin yanında doğal ve dengeli beslenmesi enfeksiyon yakalanmamak için çok önemlidir” dedi.