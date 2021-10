Uzmanlar açıkladı, Cep telefonu kullananlar dikkat! Sakın ama sakın bu tuzağa düşmeyin

Neredeyse okunmayacak kadar küçük puntolarla yazılmış uzun sözleşme metinleri veya bir tık'la kabul edilmiş sayılan sözleşme hükümleri. Hemen hepsi kullanıcıların kişisel verilerini elde etmek adına oluşturulan birer tuzak gibi. Özellikle telefon ve tabletlere indirilen mobil uygulamaların kurulumu öncesi dayatılan gizlilik sözleşmesi, kullanıcılar için adeta birer tehdit unsuru.

"Gizlilik sözleşmesi" bir tuzak mı?

CNNTÜRK'te yer alan habere göre; Avukat Aslı Korkmaz, "Veri kullanıcıları tarafından tek taraflı hazırlanan sözleşmelerde görüyoruz ki adeta son kullanıcıları okumadan onaylamaya zorlamak için bu metinler uzun uzun hazırlanıyorlar" dedi. Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan ise "Bu gizlilik sözleşmesinin içerisinde sizden alınan kişisel verilerin telefon numaranız olabilir, mail adresiniz olabilir, isminiz, soy isminiz olabilir ve adres bilgileriniz olabilir. Üçüncü kişilerle paylaşılabileceği, bunların ticari amaçlarla kullanılabileceği gibi bilgiler paylaşılıyor" diye konuştu.

Hukukçulara göre tek taraflı hazırlanan bu sözleşmeler kanunlara aykırı. Avukat Aslı Korkmaz, "Kullanıcı adına aşkın zararlar doğuran bu sözleşmelerin bu maddeleri aslen kanunlara aykırıdır" ifadelerini kullandı.

Kişisel verilerin ele geçirilmesi ve reklam amaçlı kullanılması da kullanıcılar için risk oluşturuyor. Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, "Ne olduğunu bilmediğimiz kişilerden, büyük GSM operatörlerinin ismi kullanılarak reklam mesajları geliyor, telefonlar geliyor, hatta TC kimlik numaramızı ya da başka verilerimizi paylaştıysak başımıza çok daha kötü şeyler gelebiliyor" dedi.

"Sözleşme metni iyice okunduktan sonra onaylanmalı"

Uzmanlara göre kullanıcının tuzağa düşmemek için alacağı en büyük önlem ise sözleşmeleri onaylamadan önce iyi okuyup anlamaktan geçiyor. Avukat Aslı Korkmaz, "Bu sözleşmeler matbu değillerdir ve her imzaladığınız sözleşme kendine has özellikler barındırır. O yüzden her sözleşme dikkatle okunup öyle imzalanmalıdır" uyarısında bulundu.