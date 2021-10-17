  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Uzmanlar açıkladı, Cep telefonu kullananlar dikkat! Sakın ama sakın bu tuzağa düşmeyin
Gündem

Uzmanlar açıkladı, Cep telefonu kullananlar dikkat! Sakın ama sakın bu tuzağa düşmeyin

Uzmanlar verilerinizi paylaşan uygulamalar hakkında uyarı yaptı. Gizlilik sözleşmesi adı altında bütün bilgilerinizi çalıyorlar.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 08:07:00 -
Uzmanlar açıkladı, Cep telefonu kullananlar dikkat! Sakın ama sakın bu tuzağa düşmeyin

Neredeyse okunmayacak kadar küçük puntolarla yazılmış uzun sözleşme metinleri veya bir tık'la kabul edilmiş sayılan sözleşme hükümleri. Hemen hepsi kullanıcıların kişisel verilerini elde etmek adına oluşturulan birer tuzak gibi. Özellikle telefon ve tabletlere indirilen mobil uygulamaların kurulumu öncesi dayatılan gizlilik sözleşmesi, kullanıcılar için adeta birer tehdit unsuru.

"Gizlilik sözleşmesi" bir tuzak mı?

CNNTÜRK'te yer alan habere göre; Avukat Aslı Korkmaz, "Veri kullanıcıları tarafından tek taraflı hazırlanan sözleşmelerde görüyoruz ki adeta son kullanıcıları okumadan onaylamaya zorlamak için bu metinler uzun uzun hazırlanıyorlar" dedi. Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan ise "Bu gizlilik sözleşmesinin içerisinde sizden alınan kişisel verilerin telefon numaranız olabilir, mail adresiniz olabilir, isminiz, soy isminiz olabilir ve adres bilgileriniz olabilir. Üçüncü kişilerle paylaşılabileceği, bunların ticari amaçlarla kullanılabileceği gibi bilgiler paylaşılıyor" diye konuştu.

Hukukçulara göre tek taraflı hazırlanan bu sözleşmeler kanunlara aykırı. Avukat Aslı Korkmaz, "Kullanıcı adına aşkın zararlar doğuran bu sözleşmelerin bu maddeleri aslen kanunlara aykırıdır" ifadelerini kullandı.

Kişisel verilerin ele geçirilmesi ve reklam amaçlı kullanılması da kullanıcılar için risk oluşturuyor. Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, "Ne olduğunu bilmediğimiz kişilerden, büyük GSM operatörlerinin ismi kullanılarak reklam mesajları geliyor, telefonlar geliyor, hatta TC kimlik numaramızı ya da başka verilerimizi paylaştıysak başımıza çok daha kötü şeyler gelebiliyor" dedi.

"Sözleşme metni iyice okunduktan sonra onaylanmalı"

Uzmanlara göre kullanıcının tuzağa düşmemek için alacağı en büyük önlem ise sözleşmeleri onaylamadan önce iyi okuyup anlamaktan geçiyor. Avukat Aslı Korkmaz, "Bu sözleşmeler matbu değillerdir ve her imzaladığınız sözleşme kendine has özellikler barındırır. O yüzden her sözleşme dikkatle okunup öyle imzalanmalıdır" uyarısında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye tarihinde bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan o ülkeye gidecek
Siyaset

Türkiye tarihinde bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan o ülkeye gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşlarının daveti üzerine 17-20 Ekim'de Angola, Togo ve Nijerya'ya gidecek. Cumhurbaşkanlığı İletiş..
Krizin çözümü için Türkler devreye girdi
Ekonomi

Krizin çözümü için Türkler devreye girdi

Avrupa'daki TIR şoförü ihtiyacını karşılayabilecek durumda olduklarını belirten Türkiye ve Uluslararası Tır Ağır Vasıta Şoförleri Derneği Ba..
Türkiye'den Uruguay’a zırhlı araç ihracatı
Teknoloji

Türkiye'den Uruguay’a zırhlı araç ihracatı

Katmerciler firması Uruguay’a taktik tekerlekli zırhlı araç HIZIR ve 4×4 Zırhlı Ambulans ihracatı gerçekleştirdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay