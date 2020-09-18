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Aktüel Uzmanından YKS'de ek yerleştirme için doğru tercih uyarısı
Aktüel

Uzmanından YKS'de ek yerleştirme için doğru tercih uyarısı

Bingöl Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Alkayış: - "İlk yerleştirmede normalde başarı sırasına göre tercih yapılırken ek yerleştirme döneminde sadece puana göre yapılıyor. Tercih sürecinde ek tercihin 20 liralık ücretinin yatırılması gerekir. Bu ücret yatırılmadığı takdirde tercihleriniz kabul edilmeyecek" - "Puanımızın yettiği bölümlere ve programlara tercihlerimizi yapıp üniversiteli olalım. Eğer puanımız ilgili programlara yetecekse, lütfen ek tercih dönemini çok iyi değerlendirelim"

Yeniakit Publisher
2020-09-18 13:41:17 -
Uzmanından YKS'de ek yerleştirme için doğru tercih uyarısı

BİNGÖL (AA) - Bingöl Üniversitesi (BÜ) Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Alkayış, ek tercih yapacak üniversite adaylarına önemli uyarılarda bulundu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) belirlediği takvime göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla tercih bildirim sürecine giren öğrenciler, 6-14 Ağustos tarihlerinde tercihlerini yaptı.

Üniversite kayıtlarından kalan boş kontenjanlar için yapılacak ek yerleştirme için başvurular dün itibarıyla başladı.

Tercih işlemlerini 23 Eylül'e kadar tamamlayacak adaylar, YKS ek yerleştirme boş kontenjan ekranı aracılığıyla tercihlerini yaparak ÖSYM'nin yapacağı ikinci yerleştirme sürecini bekleyecek.

Alkayış, AA muhabirine, ek tercih yapacak adayların dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin açıklama yaptı.

- "Ek yerleştirme başarı sırasına göre değil, puana göre yapılıyor"

"İlk yerleştirmede normalde başarı sırasına göre tercih yapılırken, ek yerleştirme döneminde sadece puana göre yapılıyor. Ve adaylar kendi puanlarından yüksek herhangi bir programı yazamıyorlar. Kendi puanlarına ya eş değer olacak ya da puanın altında olması gerekir." diyen Alkayış, bu süreçte 24 tercih hakkının bulunduğunu ancak 24 tercihin tamamının doldurulması gibi bir zorunluluk olmadığını hatırlattı.

- Özel koşul ve açıklamalara dikkat edilmesi uyarısı

Tercihlerin yapıldığı dönemde, adaylardan özelikle ilgili programların özel koşul ve açıklamalarına dikkat etmelerini isteyen Alkayış, "Listemizi hazırladıktan sonra kesinlikle özel koşul ve açıklamalara bakmadan ÖSYM'ye bildirmeyelim. 17-23 Eylül'de ÖSYM’ye bildirmiş olduğumuz tercihlerimizde ekleme ve çıkarma yapabiliriz. Yani bu süre içerisinde değişiklik yapabiliriz." dedi.

- Ek tercih ücreti

"Tercih sürecinde ek tercihin 20 liralık ücretinin yatırılması gerekir. Bu ücret yatırılmadığı takdirde tercihleriniz kabul edilmeyecek." hatırlatması yapan Alkayış, bu yıl ilk kez pandemi süreci nedeniyle lisans programlarını tercih edecek adaylar için 180 olan barajın 170'e düşürüldüğünü anımsattı.

Pandemi sürecinde online/uzaktan eğitimlerin söz konusu olduğuna işaret eden Alkayış, şunları kaydetti:

"Bahar döneminde tekrar öğrencilerimizi üniversitemizde, kampüslerimizde ağırlayacağız. Bu nedenle üniversiteli olmak isteyen adaylarımız bu süreci çok iyi değerlendirerek üniversiteli olma yolundaki çalışmalarına biraz daha ağırlık verecekler. Yani, 'Pandemi nedeniyle bu sene tekrar hazırlanacağım, önümüzdeki sene yeniden üniversite sınavına gireceğim.' diye düşünmesinler. Puanımızın yettiği bölümlere ve programlara tercihlerimizi yapıp, üniversiteli olalım. Eğer puanımız ilgili programlara yetecekse lütfen ek tercih dönemini çok iyi değerlendirelim. Çünkü ek tercihte istediğimiz üniversiteleri yazdığımızda zaten yerleşeceğiz. Herhangi bir programa yerleşmediğiniz takdirde de asla ortaöğretim başarı puanınız düşmeyecek."


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