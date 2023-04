Uzmanından uyarı geldi! Aman dikkat bu hareket ölümcül olabilir

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. İsmail Özturan, bilinçsiz yapılan egzersizlerin fayda yerine zarar verdiğini söyleyerek, “Bunların başında kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ve kardiyak problemler gelir. Travmalara ve aşırı yüklenmelere bağlı kırık çıkıklar, kas yırtılmaları, tendon kopmaları, kafa travmaları, bel ve boyun fıtıkları sıkça karşılaşılan problemlerdendir. Bayılmalar ve kalp krizlerine varan ciddi sonuçları olabilir” dedi.

Güven Çayyolu Cerrahi Tıp Merkezi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü Uzmanı Dr. İsmail Özturan, “Herkes her sporu ve her egzersizi yapamaz. Kişinin yaşı, kilosu, efor kapasitesi, vücut tipi, öncesindeki rahatsızlıkları, şu anki hastalıkları yapılacak egzersiz ve spor türünün seçilmesinde önemlidir. Spor bedene iyi gelen bir ilaçtır. Unutulmamalıdır ki spor ve egzersiz aslında ilaçtır ve her ilaç gibi ne zaman, nerede, hangi türü ne dozda kullanılmalı, aşırıya kaçarsa ve yanlış kullanılırsa ne gibi yan etkileri olabilir bilinmesi gerekir. Bunları bilerek yapılan egzersiz de bilinçli egzersiz olacaktır. Egzersizlerin bedenin ihtiyaçlarının bilinerek planlanması da büyük önem taşıyor. Yapılması planlanan egzersiz sadece çok zorlamayan hafif dozda bedeni biraz hareketlendirme amaçlı, stres ve gerginliği azaltmaya yönelik ruha iyi gelecek basit doğa yürüyüşleri, düz yürüyüşler olabileceği gibi kas güçlendirme, esneklik artırma, denge koordinasyon geliştirme, postür düzeltme, kilo verme, nefes açma, dayanıklılık artırma amaçları da taşıyabilir. O zaman yapılacak egzersizler de aerobik egzersizler, ağırlık kaldırma egzersizleri, solunum egzersizleri gibi çeşitlenebilir. Her bir amaca uygun egzersiz çeşitleri vardır” diye konuştu.

‘Herkes her sporu ve her egzersizi yapamaz’

Spor sakatlanmalarının yaşanmaması için spor öncesi doğru bir ısınma programının da büyük önem taşıdığını ifade eden Dr. Özturan, şunları söyledi:

“Aksi takdirse yapılan spordan istenen sonuç alınamayacağı gibi istenmeyen sorunlarla, kaza ve sakatlıklarla da karşılaşılabilir. İstenmeyen ve planlanmayan sonuçlarla karşılaşmamak için spora ve egzersizlere başlamadan önce ve sonra profesyonel yardım alınabilir. Herkes her sporu ve her egzersizi yapamaz. Kişinin yaşı, kilosu, efor kapasitesi, vücut tipi, öncesindeki rahatsızlıkları, şu anki hastalıkları yapılacak egzersiz ve spor türünün seçilmesinde önemlidir. Sadece kişisel özellikler değil çevrenin de spora elverişli olması ve spor için gerekli alt yapının sağlanması gerekir. Spor yapılan mekânın durumu, zemini, havalandırması, giyilecek giysiler, egzersiz saatleri, öncesi ve sonrası beslenme durumu, sıvı alımı gibi birçok faktör de göz önünde bulundurulması gerekir. Her mevsimde farklı şeylere dikkat etmek gerekir. Bahar aylarında ani sıcak soğuk değişimi, rüzgâr, zemin ıslaklığı önemli olurken yaz aylarında ise yeterli sıvı alımı, bol ve hafif giysiler giymek, aşırı sıcağa dikkat etmek büyük önem taşır. Spor için sabah ve akşamın serin saatleri tercih edilmelidir.”

Bilinçsiz yapılan egzersizlere karşı uyardı

Özturan, egzersizlerin bilinçsiz yapıldığı durumlarda fayda yerine zarar verdiğine dikkat çekerek, “Bilinçsizce yapılan egzersizler faydadan çok zarar getirebilir. Bunların başında kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ve kardiyak problemler gelir. Travmalara ve aşırı yüklenmelere bağlı kırık çıkıklar, kas yırtılmaları, tendon kopmaları, kafa travmaları, bel ve boyun fıtıkları sıkça karşılaşılan problemlerdendir. Bayılmalar ve kalp krizlerine varan ciddi sonuçları olabilir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu nedenlerle sporu bilinçli yapmak, gerekiyorsa bir uzmandan destek almak gerekir” dedi.