Yaşamın tüm yapı taşları bulundu: Uzayda heyecan veren keşif... Beş nükleobaz! 15 bin gıda kolisi ve 40 bin iftar Kızılay Kara Kıta'yı fethetti İşte temizliğin sırrı: Camları böyle silin! 1 damlada ne iz kalıyor ne leke On binlerce İranlı cenaze törenine akın etti: İran Laricani’yi uğurladı Uzmanlar açıkladı! Karaciğer yağlanması belirtileri nelerdir? Karaciğer yağlanması nasıl geçer ve ne iyi gelir Suriye sınırına 26 metrelik İsa heykeli: Heykel dikildi, İsrail'in saldırıları arttı... Suudi Arabistan ile Türkiye arasında düşman çatlatan hamle! Anlaşma her an kamuoyuna duyurulabilir Uzman isim uyarıyor: Gizli tehlike: Açlık insülini neden hayati önem taşıyor? Doğa yürüyüşünde fark edildi! O ilimizde 2 bin yıllık çınar ağacı bulundu
IHA Giriş Tarihi:

15 bin gıda kolisi ve 40 bin iftar Kızılay Kara Kıta'yı fethetti

Türk Kızılay, ramazanda Sudan’ın 10 farklı eyaletinde 15 bin gıda kolisi dağıttı, 40 bin kişiye iftar verdi.

Türk Kızılay Sudan Ekip Başkanı Cesur Dervişoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazandaki faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dervişoğlu, "Türk Kızılay Sudan Ekip Başkanlığı olarak 2026 Ramazan Programı kapsamında Sudan genelinde yürüttüğümüz insani yardım faaliyetlerini başarıyla tamamladık." ifadelerini kullandı.

Faaliyetlerin Sudan Kızılayı ile işbirliği içinde yürütüldüğünü belirten Dervişoğlu, ülkenin 10 farklı eyaletinde ihtiyaç sahiplerine ulaşıldığını kaydetti.

Dervişoğlu, şunları söyledi: "Programımız ilk planlandığında 7 bin 500 gıda kolisi ve 20 bin kişilik iftar hedefiyle yola çıkmıştık.

Ancak sahadaki ekibimizin özverili çalışmaları, operasyon sürecindeki yoğun gayret ve bağışçılarımızın güçlü desteği sayesinde bu rakamları iki katına çıkardık.

İhtiyaç sahiplerine 15 bin gıda kolisi, 40 bin kişilik iftar programı ve 2 bin 800 çocuğumuza bayramlık kıyafet ulaştırmanın mutluluğunu yaşadık."

Dervişoğlu, bu süreçte, sahadaki tüm faaliyetlerine güçlü destek veren Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız'a özellikle teşekkür etti.

Dervişoğlu, "Kendilerinin yakın ilgisi, samimi desteği ve sahaya verdiği kıymet, yürüttüğümüz çalışmaların daha etkin ve güçlü şekilde ilerlemesine önemli katkı sağlamıştır." dedi.

Dervişoğlu, zorlu saha koşullarına rağmen ekiplerin ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için özveriyle çalıştığını ve sürecin başarıyla tamamlandığını belirtti.

Dervişoğlu "Bu faaliyetlerin en büyük sahibi Türk halkı ve bağışçılarımızdır. Onların emanetini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın onurunu yaşadık." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Kızılay Sudan Ekip Başkanı Cesur Dervişoğlu, Türk Kızılay olarak Sudan halkına yönelik insani yardım çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Bilal Erdoğan'dan korkutan sözler
Gündem

Bilal Erdoğan'dan korkutan sözler

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu sert sözlerle el..
Katillerin maşası Müslümanın hasmı oldular: Siyonist plana gönüllü katılan İslam! ülkesi
Gündem

Katillerin maşası Müslümanın hasmı oldular: Siyonist plana gönüllü katılan İslam! ülkesi

İslam coğrafyasının kalbine hançer saplayan şer ittifakına bir halka da Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) geldi. Kendi dindaşlarına ve ko..
İran uçak gemisini vurduğunu açıklamıştı! Onarım için yola çıktı
Dünya

İran uçak gemisini vurduğunu açıklamıştı! Onarım için yola çıktı

ABD Donanması’na ait dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, gemide çıkan yangının ardından bakım ve onarım için Kızıldeniz’den ay..
Yunanistan İran'a asker gönderecek mi? Miçotakis kararını duyurdu
Dünya

Yunanistan İran'a asker gönderecek mi? Miçotakis kararını duyurdu

Açıklamalarda bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ülkesinin Hürmüz Boğazı'nda askeri operasyona katılmayacağını söyledi. ..
Özgür Özel'e bomba sözler! 'İmamoğlu'nun sevimli şempanzesi'
Siyaset

Özgür Özel'e bomba sözler! 'İmamoğlu'nun sevimli şempanzesi'

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Özgür Özel'in seçilme sürecine ve İstanbul İl Binası'nın satın alımına ilişkin çok sert konuştu. ..
Sosyal medya rezaletine yargı tokadı! Kadınları aşağılayan o müstehcen içeriklere tutuklama kararı!
Gündem

Sosyal medya rezaletine yargı tokadı! Kadınları aşağılayan o müstehcen içeriklere tutuklama kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında infial yaratan ve kadınlara yönelik aşağılayıcı, müstehcen içerikler barındır..
