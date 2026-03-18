Gökyüzünde Yerli ve Milli Gurur: GÖKBEY Sertifikasını Aldı
İncirlik'e Patriot takviyesi: Hava savunması güçlendirildi
İncirlik’e Patriot takviyesi: Hava savunması güçlendirildi

İncirlik’e Patriot takviyesi: Hava savunması güçlendirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Adana’daki İncirlik Hava Üssü’ne NATO’ya ait Patriot PAC-3 hava savunma sisteminin konuşlandırıldığını açıkladı. Bu adım, bölgede son dönemde artan hava ve füze tehditlerine karşı alınan önlemler kapsamında gerçekleştirildi.

Bugün Adana İncirlik Hava Üssü’nde düzenlenen MSB haftalık bilgilendirme toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Adana’da konuşlu mevcut İspanya PATRIOT sistemine ilave olarak, Almanya’dan getirilen bir PATRIOT sisteminin daha Adana’da konuşlandırılacağını duyurmuştu.

 

Böylelikle 10. Ana Jet Üs Komutanlığı (İncirlik Üssü)’na, İspanyol Patriot PAC-2 sistemine ilaveten bir de Patriot PAC-3 konuşlandırılmış oldu.

Patriot  PAC-2’ler savaş uçağı, helikopter, İHA ve seyir füzesi gibi hava soluyan hedeflere etkiliyken; Patriot PAC-3’lerin ise balistik füze önleme kabiliyetine sahip olduğu biliniyor.

 

MALATYA’YA DA KONUŞLANDIRILMIŞTI

10 Mart tarihinde MSB tarafından yapılan açıklamada da Malatya’ya NATO Patriot sisteminin konuşlandırıldığı belirtilmişti. Açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti: “Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır. Milli düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır.

Bu kapsamda, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya’da konuşlandırılmaktadır. Savunma ve güvenlik kapasitesini en üst düzeyde muhafaza eden ülkemiz, NATO ve müttefiklerimizle işbirliği ve istişare içinde gelişmeleri değerlendirmeye, bölgesel barış ve istikrar için gayret göstermeye devam edecektir.”

 

SON GELİŞMELER VE FÜZE OLAYLARI

İran’ın ABD ve İsrail hedeflerine misilleme saldırıları sürerken Türk hava sahasına yönelen balistik füzeler imha edilmişti.

Türk semalarına yönelen ilk tehdit 4 Mart 2026’da gerçekleşti. İran’dan ateşlenen; Irak ve Suriye hava sahasını katederek Hatay üzerinden Türkiye’ye giren balistik füze, NATO Hava Savunma Sistemleri tarafından başarıyla imha edildi. Füzenin parçaları Hatay’ın Dörtyol ilçesinde açık bir alana düşerken, şans eseri can kaybı veya yaralanma durumu yaşanmadı.

Gerilim, 9 Mart’ta Türkiye’ye yönelen ikinci balistik füzeyle tırmandı. NATO Sistemleri tarafından düşürülen ikinci balistik füzeye ait önleyici füzenin enkazı Gaziantep’e düştü.

Gerilimin zirve noktası ise 13 Mart’ta yaşandı. İran’dan Adana’da bulunan İncirlik Hava Üssü’ne doğru ateşlendiği iddia edilen bir diğer füze, yine NATO sistemleri tarafından hedefine ulaşamadan imha edildi.

Türk savunma sanayisinden Avrupa'ya Ejder koruması Avrupa ülkesi 800 adet daha alacak

Türk savunma sanayisinde ihracat patlaması: Şubat ayında 553 milyon doları aştı

Yurdun dört bir tarafından başarı haberleri geliyor Savunma Sanayiine bir tuğla daha konuldu

Savunma Sanayiinde Dev Adım: Mete Yarar Çelik Kubbe için tarih verdi

Katillerin maşası Müslümanın hasmı oldular: Siyonist plana gönüllü katılan İslam! ülkesi
İslam coğrafyasının kalbine hançer saplayan şer ittifakına bir halka da Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) geldi. Kendi dindaşlarına ve ko..
Barış Yarkadaş'tan Özgür Özel'e yaylım ateşi! "Kendi vekilleri bile iddialarına itibar etmedi!"
Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine yönelik ortaya attığı "mal varlığı" iddialarını sert bir dille yalanlar..
Sosyal medya rezaletine yargı tokadı! Kadınları aşağılayan o müstehcen içeriklere tutuklama kararı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında infial yaratan ve kadınlara yönelik aşağılayıcı, müstehcen içerikler barındır..
