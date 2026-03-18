İncirlik’e Patriot takviyesi: Hava savunması güçlendirildi

Bugün Adana İncirlik Hava Üssü’nde düzenlenen MSB haftalık bilgilendirme toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Adana’da konuşlu mevcut İspanya PATRIOT sistemine ilave olarak, Almanya’dan getirilen bir PATRIOT sisteminin daha Adana’da konuşlandırılacağını duyurmuştu.

Böylelikle 10. Ana Jet Üs Komutanlığı (İncirlik Üssü)’na, İspanyol Patriot PAC-2 sistemine ilaveten bir de Patriot PAC-3 konuşlandırılmış oldu.

Patriot PAC-2’ler savaş uçağı, helikopter, İHA ve seyir füzesi gibi hava soluyan hedeflere etkiliyken; Patriot PAC-3’lerin ise balistik füze önleme kabiliyetine sahip olduğu biliniyor.

MALATYA’YA DA KONUŞLANDIRILMIŞTI

10 Mart tarihinde MSB tarafından yapılan açıklamada da Malatya’ya NATO Patriot sisteminin konuşlandırıldığı belirtilmişti. Açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti: “Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır. Milli düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır.

Bu kapsamda, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya’da konuşlandırılmaktadır. Savunma ve güvenlik kapasitesini en üst düzeyde muhafaza eden ülkemiz, NATO ve müttefiklerimizle işbirliği ve istişare içinde gelişmeleri değerlendirmeye, bölgesel barış ve istikrar için gayret göstermeye devam edecektir.”

SON GELİŞMELER VE FÜZE OLAYLARI

İran’ın ABD ve İsrail hedeflerine misilleme saldırıları sürerken Türk hava sahasına yönelen balistik füzeler imha edilmişti.

Türk semalarına yönelen ilk tehdit 4 Mart 2026’da gerçekleşti. İran’dan ateşlenen; Irak ve Suriye hava sahasını katederek Hatay üzerinden Türkiye’ye giren balistik füze, NATO Hava Savunma Sistemleri tarafından başarıyla imha edildi. Füzenin parçaları Hatay’ın Dörtyol ilçesinde açık bir alana düşerken, şans eseri can kaybı veya yaralanma durumu yaşanmadı.

Gerilim, 9 Mart’ta Türkiye’ye yönelen ikinci balistik füzeyle tırmandı. NATO Sistemleri tarafından düşürülen ikinci balistik füzeye ait önleyici füzenin enkazı Gaziantep’e düştü.

Gerilimin zirve noktası ise 13 Mart’ta yaşandı. İran’dan Adana’da bulunan İncirlik Hava Üssü’ne doğru ateşlendiği iddia edilen bir diğer füze, yine NATO sistemleri tarafından hedefine ulaşamadan imha edildi.